Нацсовет реформ поддержал проект законов о недропользователях: Опимах указал на преимущества

На заседании Нацсовета реформ во вторник, 29 сентября, было поддержано проект законодательных изменений, призванный фундаментально упростить работу действующих и новых недропользователей.

Об этом сообщил председатель Государственной службы геологии и недр Роман Опимах на своей странице в Facebook. По его словам, ключевой задачей инициативы является дерегуляция разрешительной процедуры и модернизация правил игры с целью привлечения инвестиций, повышения бизнес активности и создания новых рабочих мест.

Опимах рассказал, что дерегулирование предусматривает:

оставить 1 разрешительный орган (вместо 4);

оставить 1 разрешительный документ (вместо 7);

ускорение согласований до 2 месяцев (вместо 12).

Новеллы предусматривают, в частности:

использование современных, удобных цифровых решений в регулировании и минимальный контакт с бюрократическим аппаратом;

осовременивание и повышение прозрачности правил игры путем либерализации обращения спецразрешений, стандартизации и автоматизации расчета стоимости спецразрешений и геологической информации;

поддержку малого недропользования – предоставления без аукциона владельцам земли спецразрешения на пользование местными полезными ископаемыми.

"Это является системной реформой, которая заложит прочный фундамент для дальнейшего обновления "Конституции недропользователя" – Кодекса о недрах. Убежден, что народные избранники финально сбалансируют интерес государства-бизнеса и зарегистрируют проект как приоритетную законодательную инициативу. Вопрос урегулирования доступа недропользователей к землям также остается в фокусе внимания, вместе с введением фискального инструмента "use or drop" для предотвращения появления спящих лицензий", – подчеркнул Опимах.