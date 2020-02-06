Рада рассмотрит закон о рынке земли: стало известно о торгах за голоса

В Верховной Раде, которая в четверг, 6 февраля, собирается принять закон о рынке земли, идут напряженные "торги" между фракциями за голоса, необходимые в поддержку документа.
Об этом из парламента сообщил журналист OBOZREVATEL. По его словам, депутаты настроены сидеть "до победы", но никто не знает, как долго продлится голосование.
В частности, с самого утра в Раде начались торги с фракцией "Голос". По состоянию на 10:00 ее депутаты не были готовы дать голоса за законопроект. Также предварительно не собираются голосовать члены так называемой группы "Александра Дубинского – Игоря Коломойского" (одно из неформальных объединений внутри фракции "Слуги народа").
"По словам источника, группа Дубинского – это как своя фракция во фракции, у них свое мнение по каждому вопросу", – сообщил журналист OBOZREVATEL.
Утром в четверг в Раде прошло заседание фракции "Слуги народа", на котором присутствовал президент Украины Владимир Зеленский.
"Президент общался с депутатами 45 минут. Ему важно принять закон, потому что в середине февраля будут переговоры с МВФ. А иностранцы хотят результата – открытия рынка земли в Украине. В противном случае деньги не дадут. На случай неудачи при голосовании у депутатов СН есть запасной вариант: зайти в обсуждение и затянуть процесс, чтобы сказать, что что-то делается", – сообщил журналист OBOZREVATEL.
Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что они имеют достаточно голосов в поддержку законопроекта, но работать придется всю ночь, передает "Интерфакс-Украина".
"У нас есть голоса, достаточно. Больше 226. Будем работать всю ночь. Должен же этот парламент хоть одну ночь поработать? Сегодня мы заходим в рынок земли. Это – партийная программа, наше обещание освободить от крепостного права 7 миллионов украинцев, которые владеют своей землей. И об этом мы говорили", – сказал Арахамия.
Рынок земли
Как сообщал OBOZREVATEL:
20 сентября Минэкономразвития опубликовало законопроект о рынке земли в Украине. Его собираются запустить уже осенью 2020 года.
Согласно документу, право собственности на сельхозземли смогут покупать граждане Украины, юридические лица, зарегистрированные в Украине, территориальные общины и государство.
Рынок земли может приносить в бюджет Украины от $700 млн до $1,5 млрд ежегодно. Речь идет как об аренде, так и о продаже.
Зеленский обратился к украинцам, объяснив, зачем нужна продажа земли.
12 ноября в Верховной Раде не состоялось голосования за законопроект о рынке земли из-за разногласий внутри фракции "Слуга народа".
Верховная Рада 13 ноября 240 голосами поддержала законопроект о рынке земли (№2178-10) в первом чтении.
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что законопроект о рынке земли в Украине готов ко второму чтению. Заключение комитета со всеми правками зарегистрировано на сайте Верховной Рады.
OBOZREVATEL подробно ответил на все вопросы по рынку земли.
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