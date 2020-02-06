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7 февраля • обновлено в 07:46
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/ Рынки и компании

Рада рассмотрит закон о рынке земли: стало известно о торгах за голоса

3.7т
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В Верховной Раде, которая в четверг, 6 февраля, собирается принять закон о рынке земли, идут напряженные "торги" между фракциями за голоса, необходимые в поддержку документа.

Об этом из парламента сообщил журналист OBOZREVATEL. По его словам, депутаты настроены сидеть "до победы", но никто не знает, как долго продлится голосование.

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В частности, с самого утра в Раде начались торги с фракцией "Голос". По состоянию на 10:00 ее депутаты не были готовы дать голоса за законопроект. Также предварительно не собираются голосовать члены так называемой группы "Александра ДубинскогоИгоря Коломойского" (одно из неформальных объединений внутри фракции "Слуги народа").

"По словам источника, группа Дубинского – это как своя фракция во фракции, у них свое мнение по каждому вопросу", – сообщил журналист OBOZREVATEL.

Утром в четверг в Раде прошло заседание фракции "Слуги народа", на котором присутствовал президент Украины Владимир Зеленский.

"Президент общался с депутатами 45 минут. Ему важно принять закон, потому что в середине февраля будут переговоры с МВФ. А иностранцы хотят результата – открытия рынка земли в Украине. В противном случае деньги не дадут. На случай неудачи при голосовании у депутатов СН есть запасной вариант: зайти в обсуждение и затянуть процесс, чтобы сказать, что что-то делается", – сообщил журналист OBOZREVATEL.

Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что они имеют достаточно голосов в поддержку законопроекта, но работать придется всю ночь, передает "Интерфакс-Украина".

"У нас есть голоса, достаточно. Больше 226. Будем работать всю ночь. Должен же этот парламент хоть одну ночь поработать? Сегодня мы заходим в рынок земли. Это – партийная программа, наше обещание освободить от крепостного права 7 миллионов украинцев, которые владеют своей землей. И об этом мы говорили", – сказал Арахамия.

Рынок земли

Рынок земли

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Рынок земли в Украине
Персоны
Игорь Коломойский Александр Дубинский
Место
Украина
Теги
МВФ Верховная Рада Украины Партия Слуга народа
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Boyko Iryna
Boyko Iryna
Що без МВФ ніяк? А де ж такий рішучий Зесупермен ? здувся? таке враження шо воно саме не розуміє про що йдеться? ДумайТе....Растов шо резіновий?
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