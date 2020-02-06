Рада рассмотрит закон о рынке земли: стало известно о торгах за голоса

В Верховной Раде, которая в четверг, 6 февраля, собирается принять закон о рынке земли, идут напряженные "торги" между фракциями за голоса, необходимые в поддержку документа.

Об этом из парламента сообщил журналист OBOZREVATEL. По его словам, депутаты настроены сидеть "до победы", но никто не знает, как долго продлится голосование.

В частности, с самого утра в Раде начались торги с фракцией "Голос". По состоянию на 10:00 ее депутаты не были готовы дать голоса за законопроект. Также предварительно не собираются голосовать члены так называемой группы "Александра Дубинского – Игоря Коломойского" (одно из неформальных объединений внутри фракции "Слуги народа").

"По словам источника, группа Дубинского – это как своя фракция во фракции, у них свое мнение по каждому вопросу", – сообщил журналист OBOZREVATEL.

Утром в четверг в Раде прошло заседание фракции "Слуги народа", на котором присутствовал президент Украины Владимир Зеленский.

"Президент общался с депутатами 45 минут. Ему важно принять закон, потому что в середине февраля будут переговоры с МВФ. А иностранцы хотят результата – открытия рынка земли в Украине. В противном случае деньги не дадут. На случай неудачи при голосовании у депутатов СН есть запасной вариант: зайти в обсуждение и затянуть процесс, чтобы сказать, что что-то делается", – сообщил журналист OBOZREVATEL.

Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что они имеют достаточно голосов в поддержку законопроекта, но работать придется всю ночь, передает "Интерфакс-Украина".

"У нас есть голоса, достаточно. Больше 226. Будем работать всю ночь. Должен же этот парламент хоть одну ночь поработать? Сегодня мы заходим в рынок земли. Это – партийная программа, наше обещание освободить от крепостного права 7 миллионов украинцев, которые владеют своей землей. И об этом мы говорили", – сказал Арахамия.

Рынок земли

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