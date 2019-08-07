"Нам это не выгодно!" У Зеленского отказались раскрыть стоимость школы депутатов

Информация о том, сколько стоило недельное обучение новоизбранных народных депутатов партии "Слуга народа" в Трускавце, - засекречена.

Об этом сказал президент Киевской школы экономики (КШЭ), которая обучала парламентариев, Тимофей Милованов в интервью "Украинской правде".

"Мы не будем это разглашать, потому, что это коммерческая тайна. Нам не выгодно это разглашать", – сказал Милованов. По его словам, причина кроется в конкуренции между бизнес-школами, университетами и тренинговыми центрами.

Президент КШЭ уточнил, что часть информации о потраченных деньгах рано или поздно попадет в отчеты, которые "Слуга народа" подаст в Нацагентство по предотвращению коррупции. Но он надеется, что "утечка" будет минимальной.

"У НАПК будет полная информация, которая нужна по закону. Но мне было бы выгодно, чтобы там было чем меньше, тем лучше", – добавил Милованов.

На вопрос, правдива ли озвученная в СМИ информация о стоимости в $100 тыс, он ответил уклончиво.

"Ну как вам сказать... (делает паузу). Не те суммы, но и не то, что вообще не то. Это дорогая программа, я вам так скажу", – передает "УП".

Слуга народа newsone.ua

Также Милованов отметил, что не знает, есть ли планы у президента Украины Владимира Зеленского пройти обучение. Он добавил, что после обучения "Слуги народа" в КШЭ с таким же запросом обратились еще две партии. С ними идут переговоры.

Как сообщал OBOZREVATEL, будущие депутаты от президентской партии на тренинг в Трускавец приехали 28 июля. С вокзала их на автобусах развезли по отелям. Проживать они будут в самых дорогих гостиницах – "Риксос" и "Женева".

При этом стало известно, что около 5% будущих народных депутатов отказались от недельного обучения.

В сети показали фото с тренинга, на которых будущим нардепам предложили оценить работу их предшественников. Среди вариантов ответов были нецензурные слова.

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