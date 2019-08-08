"Нафтогаз" обязали снизить цены на газ для населения

НАК "Нафтогаз" обязан в августе 2019 года снизить цену на природный газ для населения еще на 265 гривен.

Поручение об этом дал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

В документе ссылаюся на постановление №293 от 3 апреля 2019 года, согласно которому, с июня "Нафтогаз" обязан продавать газ для населения по цене, которая является самой низкой на одной из четырех площадок. Площадки – это Минэкономразвития, Украинская энергетическая биржа или на условиях ВСО (возложения специальных обязательств).

"Самой низкой оказалась цена НАК "Нафтогаз". Поэтому цена газа в августе для населения, без НДС, без тарифов на транспортировку и поставку, составит 4640 грн за тыс. кубометров, что меньше на 265 гривен от июльской цены – 4905 гривен", – сообщают в Кабмине.

Газ для населения

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине предприятия по итогам июля импортировали газ по средней цене 188,5 доллара или 4,8 тысячи гривен за 1 тысячу кубометров. Таким образом, цена импорта за прошлый месяц снизилась на 4% по сравнению с июнем.

Также на днях стало известно, что команда президента Украины Владимира Зеленского вместе с Кабмином собирается снизить цену на электроэнергию для водоканалов. Ожидается, что ее стоимость снизится на 10%.

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