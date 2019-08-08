Главная Новости
Мова Язык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

"Нафтогаз" обязали снизить цены на газ для населения

1.6т Читать материал на украинском

НАК "Нафтогаз" обязан в августе 2019 года снизить цену на природный газ для населения еще на 265 гривен.

Поручение об этом дал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

В документе ссылаюся на постановление №293 от 3 апреля 2019 года, согласно которому, с июня "Нафтогаз" обязан продавать газ для населения по цене, которая является самой низкой на одной из четырех площадок. Площадки – это Минэкономразвития, Украинская энергетическая биржа или на условиях ВСО (возложения специальных обязательств).

"Самой низкой оказалась цена НАК "Нафтогаз". Поэтому цена газа в августе для населения, без НДС, без тарифов на транспортировку и поставку, составит 4640 грн за тыс. кубометров, что меньше на 265 гривен от июльской цены – 4905 гривен", – сообщают в Кабмине.

Новости
В Украине подешевел газ: на сколько упали цены

Газ для населения

Газ для населения

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине предприятия по итогам июля импортировали газ по средней цене 188,5 доллара или 4,8 тысячи гривен за 1 тысячу кубометров. Таким образом, цена импорта за прошлый месяц снизилась на 4% по сравнению с июнем.

Также на днях стало известно, что команда президента Украины Владимира Зеленского вместе с Кабмином собирается снизить цену на электроэнергию для водоканалов. Ожидается, что ее стоимость снизится на 10%.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Цена на газ" на OBOZREVATEL.

Тема
Цена на газ
Персона
Владимир Гройсман
Место
Украина
Теги
газ Кабинет министров Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
3
Смешно
1
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...