"Начнем быстро": Зеленский починит аэропорт на деньги партнера Коломойского

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился через полтора года открыть в Ивано-Франковске международный аэропорт.

Об этом он сказал во время поездки в Ивано-Франковскую область, сообщает сайт главы государства.

Ориентировочная стоимость проекта реконструкции - 2,14 млрд грн. Зеленский поручил руководству ОГА заниматься координацией сторон, которые в этом заинтересованы. Также он попросил Министерство финансов включить необходимые расходы в проект бюджета на 2020 год. В пресс-службе отмечают, что взлетно-посадочная полоса аэропорта находится на балансе Министерства обороны.

Глава государства призвал подписать инвестиционное соглашение по привлечению средств для реконструкции аэропорта Ивано-Франковска.

"Подписываем трехстороннее инвестиционное соглашение с гарантией возврата за то, что должно построить государство. Вы строите, мы возвращаем. Все честно", - сказал президент.

Аэропорт Ивано-Франковска сейчас uk.wikipedia.org

Он добавил, что ожидает завершения работ за полтора года.

"Мы увидели ваш вроде аэропорт, он неплохо. Но мы договорились с господином Александр Шевченко (бывший нардеп, совладелец горнолыжного курорта "Буковель", - Ред.), что начнем строить аэропорт очень быстро. И мы очень хотим, чтобы в течение полутора лет в Ивано-Франковске был действительно хороший международный аэропорт", - сказал Зеленский.

Существующий аэровокзал Ивано-Франковска с 2010 до 2040 года находится в концессии у компании "Скорзонера", директором которой до избрания в народные депутаты был Александр Шевченко.

Согласно Реестру юридических лиц Министерства юстиции, бенефициарами ООО "Скорзонера" являются руководители бизнес-группы "Приват" Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

minjust.gov.ua

minjust.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, Государственное предприятие "Финансирование инфраструктурных проектов" объявило тендер на разработку проектной документации для строительства на территории аэропорта в Днепре. Согласно информации на портале Prozorro, ожидаемая стоимость работ - 56,2 млн гривень.

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