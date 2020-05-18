Военных-зенитчиков ВСУ поймали на кражах топлива: ГБР открыло производство

Следователи Госбюро расследований разоблачили преступную группу, которая на протяжении нескольких лет похищала и продавала на частные АЗС топливо, принадлежащее воинской части.

Под подозрением – начальник тыла, который, по данным ГБР, с помощью военнослужащих и гражданских списывал горючее, которое принадлежало 96-й Киевской зенитно-ракетной бригаде, и продавал его через сеть частных АЗС.

"На протяжении марта-мая 2020 года задокументировано четыре факта вывоза топлива объемом свыше 60 тонн стоимостью более 1,3 миллиона гривен из военной части. Проверяется информация, что в течение 2018-2020 годов преступная группа присвоила горюче-смазочных материалов ВСУ на общую сумму более 10 млн грн", – говорится в сообщении.

Хищение топлива в военной части ГБР

Хищение топлива в военной части ГБР

Трех участников преступной группы задержали 15 мая 2020 года – когда они вывозили 15 тонн похищенного топлива. Во время обысков у организатора преступной группы нашли тайный схрон и $51,3 тыс. в нем.

Хищение топлива в военной части ГБР

Сейчас всем членам группы сообщено о подозрении и решается вопрос о взятии их под стражу. Если вину докажут, фигурантам грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

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