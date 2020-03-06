НАБУ раскрыло крупную схему на ОПЗ: несколько человек получили подозрения

НАБУ и САП объявили о подозрении четырем лицам в создании коррупционной схемы на государственном "Одесском припортовом заводе". Речь может идти об ущербе на 93 млн гривен.

Среди подозреваемых – помощник нардепа 8 созыва, топ-руководители завода и владелец фирмы, которая участвовала в схеме. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ в пятницу, 6 марта.

Ранее стало известно, что среди причастных к схеме воровства денег через покупку завода "Краян" в Одессе может оказаться ближайший соратник бывшего секретаря СНБО Александра Турчинова. Подозрение объявлено экс-нардепу 6 и 7 созывов Александру Дубовому.

Схема на "Одесском припортовом заводе"

Кто оказался под подозрением:

доверенное лицо народного депутата Украины VIII созыва, которое выступило организатором схемы;

заместитель директора ОПЗ;

начальник отдела ОПЗ;

владелец компании-нерезидента-участника коррупционной схемы.

Их действия квалифицированы по статьям "Совершение преступление группой лиц" и "Злоупотребление властью или служебным положением". Должностные лица завода уже задержаны (им выбирают меру пресечения). Где находятся двое других подозреваемых, пока не известно.

"Следствие установило, что доверенное лицо нардепа VIII созыва организовало схему, по которой ОПЗ продавал минеральные удобрения заранее определенной компании по ценам ниже рыночных. В дальнейшем эта компания перепродавала товар иностранным компаниям по рыночным ценам. Однако физически поставки обеспечивал этим компаниям ОПЗ", – описали схему в НАБУ.

Схема действовала на протяжении марта-декабря 2015 года. Вследствие нее завод недополучил примерно 93,3 млн гривен дохода. Расследование НАБУ и САП начали с октября 2016 года.

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