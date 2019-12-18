"На воре и шапка горит!" История экс-главы ГАСИ Кудрявцева

Этот афоризм используют, желая показать, что человек, который сделал неблаговидный поступок, обязательно себя выдаст. Откуда же происходит это выражение, и почему на воре горит шапка?

Есть такая народная быль. Однажды на базаре обокрали богатого и влиятельного горожанина, вора поймать не смогли, но перекрыли все выходы с рынка. И послали человека за местным колдуном, чтобы тот вора в толпе нашел. Пришел колдун и на глазах изумленной публики начал свой магический ритуал, после окончания которого громко провозгласил, что на воре шапка загорелась. Испугавшись, воришка схватил шапку, чем себя и выдал. Так он и был пойман хитрым колдуном, а в народе с тех пор пошла бытовать фраза "На воре и шапка горит".

В наше время таких колдунов заменили пиарщики и айтишники. В подобную историю попал бывший чиновник – экс-глава Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины 2015-2018 гг. Алексей Кудрявцев.

Недавно в СМИ появилась информация, о том, как Кудрявцев начал медиакампанию для снижения токсичной репутации. Напомним, именно это должностное лицо называют "отцом современной коррупции" в строительной отрасли. В свою же очередь, последний пытается позиционировать себя в качестве пострадавшего реформатора.

И вот новый блог Алексея Кудрявцева, в котором он 13 декабря 2019 г. комментирует новость о запуске электронного кабинета застройщика. "Скажу – вот оно, наконец. Получил право на беспрепятственную работу именно тот электронный кабинет, идею которого мы пытались воплотить в жизнь еще несколько лет назад на площадке Госархстройинспекции.

Тогда, напомню, мы начали диджитализацию работы инспекции, имея перед собой две главные цели: предотвратить или хотя бы максимально снизить риски коррупции и максимально упростить и сократить разрешительные процедуры ", - отметил Кудрявцев.

Сначала нам показалось, что это попытка присвоить чужие наработки. Но мы проверили и выяснилось, что действительно электронный кабинет – это наработки Кудрявцева, но ныне причастны к этим реформам очень важные персоны.

Техническое задание и меморандумы по внедрению электронного кабинета в рамках проекта "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах / TAPAS", Офиса эффективного регулирования BRDO также были подписаны во времена Кудрявцева.

Еще в июле 2018 г. Госархстройинспекция во главе с Алексеем Кудрявцевым запускала полностью автоматизированную е-услугу, уведомляя о начале строительных работ без вмешательства должностного лица.

Даже в июле 2019 г., объясняя НЕ введением электронного кабинета, в то время вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко заявил, что преемник Кудрявцева в должности председателя Госархстройинспекции – Сергей Кузьмин – не прошел испытательный срок.

Что-то это все, ну, ооочень красиво выглядит. И вот появляется волшебник.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров – не из политической тусовки, поэтому ему неизвестно, что предшественники у нас те же люди, что и преемники.

16 декабря он в сети Facebook сообщает, что в электронный реестр застроек вшили "привет" от предшественников. Программа позволяет прятать заведенные документы в публичном реестре. И предлагает решать вопросы ускорения регистрации. Искренне обвиняя при этом разработчиков-предшественников.

Снова Алексей Кудрявцев погорел на собственном несовершенном пиаре, а еще потянул за собой бывших работников офиса эффективного регулирования BRDO, а сейчас высшее руководство государства Елену Шуляк и Алексея Гончарука.

Ну просто премия Дарвина украинского политикума.

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