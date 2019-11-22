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22 ноября • обновлено в 10:55
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На Львовщине полностью ликвидировали ЧС с отоплением: где дали тепло

1.1т
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В городах Новояворивск и Новый Роздол (Львовская область) коммунальщики включили отопление – на день раньше, чем предполагалось в планах ликвидации чрезвычайной ситуации.

Об этом сообщили в Минрегионе. "В Новояворивске теплоноситель с температурой +45°С начал поступать в теплосеть 2-го микрорайона и сейчас происходит заполнение сетей дошкольных и школьных учреждений и внутридомовых систем жилых домов, других потребителей. Восстанавливается циркуляция по системам сооружений. В 1-м микрорайоне города проводится обзор теплосети по выявлению утечек, которые оперативно будут ликвидированы", – сообщили в пресс-службе министерства вечером в четверг, 21 ноября, в Facebook.

В Новом Роздоле коммунальщики ликвидировали все утечки на магистральном трубопроводе. Там также начали заполнять батареи домов горячей водой.

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"Очень радуюсь, что успели до снега и холода!", – написал у Facebook замглавы Львовской ОГА Юрий Холод.

На Львовщине полностью ликвидировали ЧС с отоплением: где дали тепло

Юрий Холод

На Львовщине полностью ликвидировали ЧС с отоплением: где дали тепло

Юрий Холод

На Львовщине полностью ликвидировали ЧС с отоплением: где дали тепло

Юрий Холод

На Львовщине полностью ликвидировали ЧС с отоплением: где дали тепло

Юрий Холод

На Львовщине полностью ликвидировали ЧС с отоплением: где дали тепло

Юрий Холод

В Новояворивске и Новом Роздоле включили отопление

В Новояворивске и Новом Роздоле включили отопление

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Во Львовской области в городах Новый Роздол и Новояворовск под угрозой срыва оказался отопительный сезон. Из-за этого в ОГА готовятся объявить чрезвычайную ситуацию.

  • Во Львовской области из-за срыва отопительного сезона в отставку подал мэр 30-тысячного города Новый Роздол Андрей Мелешко и его заместители.

  • В двух городах Львовской области – Новояворовск и Новый Роздол – из-за срыва отопительного сезона объявлена чрезвычайная ситуация техногенного характера.

  • В Новом Роздоле Львовской области – критическая ситуация с отоплением, кроме того, несколько районов города остались без электричества, под угрозой поставки воды на некоторые улицы. Об этом 17 ноября сообщила пресс-служба "Нафтогаз Украины".

  • Отопление в городе Новый Роздол во Львовской области местные власти пообещали запустить на выходных, начиная с 23 ноября.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Отопительный сезон в Украине
Место
Украина
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