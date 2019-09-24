Главная Новости
24 сентября • обновлено в 17:15
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

"Мы не должны": Трамп поставил ультиматум Украине из-за денег

5.8т Читать материал на украинском

Президент США Дональд Трамп заявил, что будет продолжать задерживать помощь для Украины. Он хочет, чтобы в Киев больше денег вкладывала Европа.

По его словам, финансовую помощь Украине должен в первую очередь оказывать Евросоюз, а не США. Об этом сообщает ТАСС.

Трамп заявил о готовности удерживать финансовую помощь Украине, если ЕС не будет выделять ей больше средств.

Новость дополняется...

Новости
$250 млн от США: в Украине объяснили, почему Трамп затянул с военной помощью

Президент США считает, что помогать Украине должен ЕС

Президент США считает, что помогать Украине должен ЕС

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Военная помощь Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Военная помощь Украине
Персона
Дональд Трамп
Место
США
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
21
8
Смешно
7
Интересно
22
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
lykin vasa
lykin vasa
а что,вполне в духе дяди Трямпа......за интересы америки должна платить Европа....
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Loskutov Виталий
Loskutov Виталий
Дай денег! Денег дай!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
филипп филипыч
филипп филипыч
весьмир скукожился до маленького пятнышка. коричневого)
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0

Блоги / мнения

ads pixel