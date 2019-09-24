"Мы не должны": Трамп поставил ультиматум Украине из-за денег

Президент США Дональд Трамп заявил, что будет продолжать задерживать помощь для Украины. Он хочет, чтобы в Киев больше денег вкладывала Европа.

По его словам, финансовую помощь Украине должен в первую очередь оказывать Евросоюз, а не США. Об этом сообщает ТАСС.

Трамп заявил о готовности удерживать финансовую помощь Украине, если ЕС не будет выделять ей больше средств.

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Президент США считает, что помогать Украине должен ЕС

Как сообщал OBOZREVATEL:

в августе американские СМИ сообщили, что Дональд Трамп временно "заморозил" $250 млн помощи Украине по линии Пентагона на этот фискальный год, чтобы убедиться в эффективности использования этих средств с точки зрения интересов США;

при этом некоторые СМИ выдвинули предположение, что таким образом Трамп хочет "надавить" на Владимира Зеленского в преддверии их первой встречи;

19 сентября Палата представителей Конгресса все же одобрила выделение Украине $250 млн военной помощи;

уже на следующей неделе законопроект попадет на рассмотрение Сената США;

ожидается, что встреча Зеленского и Трампа состоится в конце сентября в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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