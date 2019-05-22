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/Новости экономики

МВФ прервал миссию в Украине? К чему приведет неожиданное решение кредитора

7.2тЧитать материал на украинском

В Украине из-за возможного досрочного прекращения миссии МВФ могут возникнуть проблемы на валютном рынке. Кроме того, такая ситуация будет иметь неблагоприятный эффект на имидж страны в глазах инвесторов и кредиторов.

Об этом OBOZREVATEL рассказали аналитики финансовых рынков. Так, финансист Егор Комов уверен: особых проблем в связи с досрочным прекращением миссии МВФ ожидать не стоит, так как она должна была всего лишь оценить выполнение условий. Однако, сам факт того, что сейчас Фонду работать не с кем и они приняли решение досрочно покинуть страну, может вызвать цепную реакцию.

"Для нас $1,4 млрд, которые должен дать МВФ в этом году, сумма не настолько существенная. Тут другой вопрос. Сейчас сотрудничество с МВФ – зеленый свет для нас. К программе привязана и макрофинансовая помощь ЕС, и некоторые программы ЕБРР, и Всемирного Банка. Паниковать не стоит, но важно, чтобы был в кратчайшие сроки после перевыборов сформирован новый состав Кабинета министров, а переговоры продолжились. В краткосрочной перспективе такая новость, возможно, окажет влияние на позиции кредиторов, инвестиции в облигации внутреннего госзайма", – считает Комов.

МВФ прервал миссию в Украине? К чему приведет решение

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Эксперт МЦПИ Егор Кыян также добавляет: оценочная миссия, которая приехала в Украину, даже если бы продолжила свою работу, все равно зафиксировала бы невыполнение структурных маяков (условий получения транша). Среди таких, к примеру, отмена уголовной статьи за незаконное обогащение. С таким уже утверждением соглашается и аналитик Максим Пархоменко.

"Миссия должна провести ревизию и по итогам работы в стране принять решение относительно будущей программы. Вопрос о ее пересмотре в данный момент не стоит. Со стороны МВФ есть четкие требования, которые мы не смогли решить в полной мере. Без нового транша мы сможем выплатить часть внешних долгов, но сделать это будет значительно сложнее", – отметил эксперт.

Гройсман и МВФ

Гройсман и МВФ

КМУ

Егор Комов добавляет: если еще недавно вполне реальной казалась перспектива преодоления психологической отметки курса в 26 грн/$, сейчас же, считает аналитик, новости о прекращении миссии могут временно создать повышение спроса на валютном рынке и оттолкнуть доллар к более весомым отметкам. Однако, существенных проблем ожидать не стоит.

Отметим, Украина по программе stand-by в 2019-м должна получить транш в размере $1,4 млрд. Как и прежде, условие для получения следующей порции – выполнение прописанных в меморандуме рекомендаций. В этом же году добавилось еще одно препятствие – смена власти. Документ со стороны Украины должны подписать президент, премьер, глава НБУ и министр финансов. Именно от этой четверки зависит, будут ли выполняться рекомендации МВФ.

О том, что получить транш в ближайшее время не удастся, признают и в команде президента Владимира Зеленского. Его советник Олег Устенко сообщил, что переговоры будут проходить летом, ориентировочно в июле-августе. Уже тогда обе стороны согласуют условия следующего документа и примут решения, что еще предстоит выполнить.

Кстати, как показала практика последних лет, не всегда МВФ отказывается от сотрудничества из-за невыполнения отдельных пунктов соглашения. К примеру, пункты меморандума, связанные с запуском рынка земли, периодически, то появлялись, то исчезали из соглашений. Кроме статьи о незаконном обогащении, традиционно важным пунктом остается также ситуация с тарифами на газ.

К слову, в то же время в пресс-службе президента Зеленского заявили, что встреча с Фондом состоится на следующей неделе.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 октября 2018 года уполномоченный персонал Международного валютного фонда и Украина достигли соглашения о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by (SBA), которая заменит программу расширенного финансирования (EFF), утвержденную в марте 2015 года.

18 декабря 2018 года МВФ принял решение о новой программе stand-by для Украины. Было одобрено и решение о выделении в рамках этой программы первого транша на 1,4 млрд долларов.

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Тема
транш МВФ
Место
Украина
Теги
кредитМВФ
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Вальцман Козак
Вальцман Козак
Ну что, господин Зеленский! Не пора к Владимиру Владимировичу на поклон ехать? Потому, что даже последнему тупому селюку давно понятно, что этот МВФ ничего, кроме постоянно увеличивающегося госдолга, для Украины не делает. У кого плохая память, напомню: госдолг Украины - около 80 млрд. баксов. Госдолг России - 46 млрд баксов. Беда даже не в этом, а в том, что новые долги берутся чтобы отдать старые, все время увеличивая госдолг. Другими словами для Украины от этой "помощи" один вред. Сможет ли Зеленский прервать эту схему? Вопрос.
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Костюк Олександр
Костюк Олександр
Ці керовники доведуть країну. Квартал-95, бля. Вже почали проїдати золотовалютні резерви, накопичені "баригою-Порошенко". Поки не проїдять - будуть триматися, поливаючи при цьому Порошенко брудом. А за тей час Бєня з "маладой камандой" встигне роздерібанити все.
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Всё равно дадут кредит!Что бы оплатить проценты по кредиту!В кредит конечно!
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