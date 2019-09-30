Многократно перевыполнили: владельцы "евроблях" рекордно пополнили бюджет

Бюджет Украины от растаможки авто на иностранной регистрации получил в 7 раз больше денег, чем планировалось изначально.

Об этом говорится в заключении Счетной палаты о результатах анализа выполнения закона о Госбюджете на 2019 год в первом полугодии и по выполнению госбюджета в текущем году, который опубликован на сайте Верховной Рады.

"Произошло значительное перевыполнение общего объема плановых поступлений от таможенных платежей, полученных при таможенном оформлении для свободного оборота транспортных средств: при годовом плане в сумме 1 млрд грн за 8 месяцев текущего года поступили в общей сложности 7,1 млрд грн, или в 7 раз больше", – сказано в документе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в четверг, 19 сентября, подписал законопроект президента Владимира Зеленского об отсрочке введения штрафов для водителей авто на еврономерах.

В Украине с начала действия штрафов для автомобилей на европейской регистрации ("евробляхеров") составлено более 200 протоколов.

25 сентября в Кабмине прошла масштабная чистка. В частности, был уволен глава "Укртрансбезопасности" Михаил Ноняк. Его отставки добивались "евробляхеры".

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