Главная Новости
30 сентября • обновлено в 17:28
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

Многократно перевыполнили: владельцы "евроблях" рекордно пополнили бюджет

698 Читать материал на украинском

Бюджет Украины от растаможки авто на иностранной регистрации получил в 7 раз больше денег, чем планировалось изначально.

Об этом говорится в заключении Счетной палаты о результатах анализа выполнения закона о Госбюджете на 2019 год в первом полугодии и по выполнению госбюджета в текущем году, который опубликован на сайте Верховной Рады.

Новости
Не поверили Зеленскому? Владельцы "евроблях" объявили о новом протесте

"Произошло значительное перевыполнение общего объема плановых поступлений от таможенных платежей, полученных при таможенном оформлении для свободного оборота транспортных средств: при годовом плане в сумме 1 млрд грн за 8 месяцев текущего года поступили в общей сложности 7,1 млрд грн, или в 7 раз больше", – сказано в документе.

Многократно перевыполнили: владельцы "евроблях" рекордно пополнили бюджет

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Авто на еврономерах" на OBOZREVATEL.

Темы
Авто на еврономерах растаможивание авто
Место
Украина
Теги
Еврономера растаможка
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
бюджет Украины был ограблен на миллиарды доларов
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel