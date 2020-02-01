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1 февраля • обновлено в 12:24
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Миллиардер впервые показал самый дорогой дом в Европе: как выглядит

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Британский миллиардер Джон Кодуэлл продемонстрировал самый дорогой дом Британии стоимостью 250 млн фунтов стерлингов (8,2 млрд грн) после объединения двух особняков.

Об этом сообщает издание The Sun. Так, 67-летний бизнесмен создал дом с 15 спальнями, объединив два дома в одно здание площадью 43 000 кв. В помещении есть бассейн с эффектом лавы на стене.

Миллиардер впервые показал самый дорогой дом в Европе

thesun.co.uk

Миллиардер впервые показал самый дорогой дом в Европе

thesun.co.uk

Миллиардер впервые показал самый дорогой дом в Европе

thesun.co.uk

Миллиардер впервые показал самый дорогой дом в Европе

thesun.co.uk

Миллиардер впервые показал самый дорогой дом в Европе

thesun.co.uk

Миллиардер впервые показал самый дорогой дом в Европе

thesun.co.uk

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Свои хоромы Кодуэлл показал в эфире Channel 4. Джон планирует развлекать гостей плавательным бассейном, тренажерным залом, салоном, медиа-комнатой и игровой комнатой.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появились фотографии самого дорогого особняка, стоимостью 500 млн долларов. Снимки роскошного дома под названием The ​​One опубликовали СМИ.

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миллиардеры
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Гоша Злой
Гоша Злой
а как же татарин теперь со своим домом? срочно нужно улучшать жилищные условия)
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