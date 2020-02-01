Миллиардер впервые показал самый дорогой дом в Европе: как выглядит

Британский миллиардер Джон Кодуэлл продемонстрировал самый дорогой дом Британии стоимостью 250 млн фунтов стерлингов (8,2 млрд грн) после объединения двух особняков.

Об этом сообщает издание The Sun. Так, 67-летний бизнесмен создал дом с 15 спальнями, объединив два дома в одно здание площадью 43 000 кв. В помещении есть бассейн с эффектом лавы на стене.

thesun.co.uk

thesun.co.uk

thesun.co.uk

thesun.co.uk

thesun.co.uk

thesun.co.uk

Свои хоромы Кодуэлл показал в эфире Channel 4. Джон планирует развлекать гостей плавательным бассейном, тренажерным залом, салоном, медиа-комнатой и игровой комнатой.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появились фотографии самого дорогого особняка, стоимостью 500 млн долларов. Снимки роскошного дома под названием The ​​One опубликовали СМИ.

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