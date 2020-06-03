Зарплаты в "ДНР" сравнили с украинскими: на сколько вынуждены жить люди

Большинство жителей оккупированного Донецка живут на зарплату от 6 до 14 тыс. рублей (от 2,3 до 5,5 тыс грн), страдают от криминала, а за нарушение комендантского часа могут до утра попасть в застенки "милиции ДНР".

Об этом рассказали жители города в комментариях под видео скандального российского дизайнера Артемия Лебедева, в котором он рассказал о своей поездке в "ДНР" и "ЛНР".

По их словам, жизнь в нем вовсе не солнечная и радостная ("бедно, но чисто"), какой ее пытался подать блогер. Наоборот, Донецк сегодня – это депрессия и стремление уехать из него подальше.

Жизнь в "ДНР"

"За нарушение комендантского часа только в 2014, и в начале 2015 могли грозить принудительные работы. Потом нет – задерживают до 5 утра в обезьяннике, при повторном нарушении штраф. Историй в Донецке с криминалом (казаками и т.п.) с вымогательством, отжатием предприятий и всем таким веселым тонны. Не сильно отличается от Луганска в этом плане. Видно Лебедев с разными людьми общался в городах, и не совсем объективную информацию получал", – написал пользователь Inv Great.

По его словам, настроение в городе, если пожить в нем больше недели, можно выразить так – смесь занятости и депрессии.

"Занятость, потому что приходится работать активно чтобы выживать, а депрессивность – тут у большинства зарплата от 6 до 14 тыс. рублей ((от 2,3 до 5,5 тыс грн - Ред.). И город изменен до неузнаваемости – просто мертв почти, без слез тяжело смотреть. Донецк начала 2014 года для сравнения – это что-то типа между Ростов и Краснодаром 2014 года по энергии, быстро идущей жизни, непрекращающиеся стройки, парки, облагораживание, целые микрорайоны постоянно появляющиеся. Сейчас повсюду этот недострой, который, естественно, необходимо будет сносить. Все пытаются заработать за пределами наших границ", – написал комментартор.

Какие в Донецке нашлись плюсы

Несмотря на все, дончанин похвалил работу коммунальных служб. Еще одно следствие жизни в депрессивном городе – дешевая аренда квартир и низкие цены на услуги (парикмахерские, кафе, занятия с тренерами) и коммунальные платежи.

"Ну и чтобы вы понимали – никакой банковской системы, за вещами – тоже в Украину или Россию надо ехать (а граница с Украиной и Россией это минус несколько часов за поездку). От населения города наверно лишь половина осталась. Ни у кого никаких иллюзий что мы кому-то нужны и каких-то надежд на малейшие улучшения жизни – нет", – подытожил дончанин.

Реалии жизни в Донецке

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети сравнили разруху в оккупированном российскими наемниками Донецке с шахтерским городком Акармара в Абхазии – территории Грузии, также оккупированной с помощью РФ.

В День памяти и примирения, 8 мая, в сети появился уникальный фоторепортаж из оккупированного Луганска.

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