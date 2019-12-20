Меркель "объявила войну" США из-за "газопровода Путина" - СМИ

Канцлер Германии Ангела Меркель объявила "войну" США из-за санкций, которые те собираются ввести против российского газопровода "Северный поток-2".

Такую оценку ее словам дало немецкое издание Bild, сообщают "РИА Новости". Меркель, как пишет Bild, отреагировала на решение конгресса США ввести санкции "ясными словами". По версии издания, это "четкое объявление войны" Дональду Трампу. "Меркель не потерпит, чтобы США продолжали подрывать проект газопровода, который пользуется ее поддержкой", – говорится в статье.

При этом немецкие журналисты считают, что строительство трубопровода уже не сдержать и в скором времени оно будет завершено.

Сенат США во вторник проголосовал за оборонный бюджет в размере $738 млрд, куда включены средства на "противодействие России" в различных областях, санкции против "Северного потока-2" и военная помощь Украине. Теперь документ должен поступить на подпись президенту Трампу, который уже заявил, что готов незамедлительно подписать его.

Российский газопровод

Германия выступила против США

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

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