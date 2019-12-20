Меркель "объявила войну" США из-за "газопровода Путина" - СМИ

Канцлер Германии Ангела Меркель объявила "войну" США из-за санкций, которые те собираются ввести против российского газопровода "Северный поток-2".
Такую оценку ее словам дало немецкое издание Bild, сообщают "РИА Новости". Меркель, как пишет Bild, отреагировала на решение конгресса США ввести санкции "ясными словами". По версии издания, это "четкое объявление войны" Дональду Трампу. "Меркель не потерпит, чтобы США продолжали подрывать проект газопровода, который пользуется ее поддержкой", – говорится в статье.
При этом немецкие журналисты считают, что строительство трубопровода уже не сдержать и в скором времени оно будет завершено.
Сенат США во вторник проголосовал за оборонный бюджет в размере $738 млрд, куда включены средства на "противодействие России" в различных областях, санкции против "Северного потока-2" и военная помощь Украине. Теперь документ должен поступить на подпись президенту Трампу, который уже заявил, что готов незамедлительно подписать его.
Российский газопровод
Германия выступила против США
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
Комитет Сената США в июле принял законопроект о введении санкций против компаний и частных лиц, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2" из России в Германию.
30 октября Дания выдала разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне страны. Магистраль пройдет к юго-востоку от острова Борнхольм, заявили представители Датского энергетического агентства.
Впоследствии немецкие коалиционные партии ХДС/ХСС и СДПГ разработали закон, который защищает газопровод "Северный поток-2" от правил новой газовой директивы Европейского Союза.
Первый зампред комитета Совфеда России по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Соединенные Штаты "выкручивают руки" Европе по вопросу газопровода "Северный поток-2".
11 декабря в закон об оборонном бюджете США внесли положения о санкциях против компаний, причастных к строительству "Северного потока-2".
Правительство Германии призвало США не вводить санкции против компаний, которые строят российский газопровод "Северный поток-2".
Конгресс США утвердил законопроект, которым вводятся санкции против подрядчиков газопровода "Северный поток-2". Таким образом, США вплотную приблизились к обещанию сорвать строительство газопровода в обход Украины, однако это еще не конец сражения для России.
В Германии потребовали, чтобы США "отошли в сторону" в споре за газ между Украиной и Россией.
17 декабря 2019 года Американский Сенат одобрил введение жестких санкций против компаний, причастных к строительству "Северного потока-2".
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