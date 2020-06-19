Лидеры ЕС продлили санкции против России

Лидеры стран Евросоюза договорились о продлении экономических санкций в отношении России еще на шесть месяцев – до января 2021 года.

Об этом в Twitter сообщил корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк.

"Лидеры ЕС договорились сегодня на видеоконференции EUCO о продлении экономических санкций в отношении России еще на шесть месяцев. Это будет оформлено в ближайшие недели", – написал Йозвяк.

Страны ЕС продлили санкции против России (Twitter Рикарда Йозвяка)

Канцлер Германии Ангела Меркель объяснила, почему нельзя снимать санкции, сообщил ТАСС.

"Ход реализации Минских соглашений не позволяет отменить санкции против России", – сказала Меркель.

Как сообщал OBOZREVATEL, Совет Евросоюза в четверг, 18 июня, продлил до июня 2021 года санкции против РФ за незаконную оккупацию Крыма.

США продолжат политику санкций в отношении России, которая развязала войну на Донбассе. Об этом стало известно после переговоров госсекретаря США Майка Помпео с главой МИД Дмитрием Кулебой.

В России назвали "аморальным" отказ стран Запада, Украины и Грузии снять с нее санкции под предлогом борьбы с пандемией коронавируса. Это требование Кремля было заблокировано на уровне ООН.

Бывший советник президента США Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Джон Болтон в мемуарах заявил, что Трамп в частном порядке жаловался на санкции против России, хотя публично их поддерживал.