Курс биткоина может побить недавний рекорд: на сколько он вырос

Курс биткоина за прошедшие выходные резко взлетел вверх и в понедельник, 5 августа, превысил $11770. А только за последние сутки цифровая валюта подорожала более чем на 10%.

По данным информационного агрегатора CoinMarketCap, криптовалюта стала дорожать в субботу, 3 августа. Стартовав с $10400, она к вечеру воскресенья доросла до $10900. А ночью в понедельник, 5 августа круто пошла вверх, достигнув $11700.

Таким образом, за выходные биткоин подорожал на $1300. Его общая капитализация превысила $209,8 млрд. Если он продолжит дорожать такими же темпами, то побьет недавний рекорд в $13000.

Динамика курса биткоина за неделю coinmarketcap.com

Активно дорожают и другие основные цифровые валюты. Так, Ethereum за последние 24 часа подорожал на 6,22%, а Litecoin – на 7,54%.

Дорожают все основные криптовалюты. coinmarketcap.com

Как заявили в комментарии OBOZREVATEL аналитики ForexClub, наиболее ликвидные криптовалюты продолжают расти в цене в рамках сформировавшегося на рынке восходящего тренда.

"По прогнозам аналитиков, в ближайшей перспективе биткоин может подорожать до $11800, Ethereum – до $235, XRP – до $0,33, Litecoin – до $97", – добавляют в ForexClub.

Биткоин Bits.media

Справка:

Криптовалюта – виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

Биткоин – самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

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