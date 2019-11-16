Курс доллара в Украине пробьет новый рекорд: аналитик озвучил прогноз

В Украине курс доллара до 23 ноября может опуститься до отметки в 24,1 грн/$ (16 ноября - 24,24 грн/$). Такая стоимость валюты в конце осени может стать рекордной за три года.

Об этом сообщил руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин. "Вероятно, укрепление гривни продолжится и в ближайшей перспективе она будет двигаться в диапазоне 24,1-24,3 грн", – прогнозирует эксперт.

Курс доллара в Украине

Отметим, укрепление гривни наблюдается на фоне заявления министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофея Милованов о том, что минимум пять крупных и 300 малых предприятий страны должны быть приватизированы в 2020 году. Также министр заявил о двух сценариях для гривни на следующий год - 24 и 27 грн за доллар.

"Поддержку гривне оказывает принятый накануне бюджет на 2020 год, и проголосованный в Верховной Раде в первом чтении закон о продаже земли", – добавил аналитик.

Как сообщал OBOZREVATEL:

31 июля гривня в банках пробила психологическую отметку. В частности, средний курс гривни к американской валюте в покупке был установлен на уровне 24,78 грн/$.

25 сентября доллар упал до 24,20 грн/$ – минимума за последние четыре года. Ниже курс был только в январе 2016 года.

Международный валютный фонд прогнозирует, что до конца 2019 года доллар будет стоить в среднем 26,75 грн/$.

В 2020 году МВФ ожидает, что гривня "просядет" до 27,72 грн/$, а в 2021 году гривня будет стоить 28,7 грн/$.

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