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16 ноября • обновлено в 11:58
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Курс доллара в Украине пробьет новый рекорд: аналитик озвучил прогноз

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В Украине курс доллара до 23 ноября может опуститься до отметки в 24,1 грн/$ (16 ноября - 24,24 грн/$). Такая стоимость валюты в конце осени может стать рекордной за три года.

Об этом сообщил руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин. "Вероятно, укрепление гривни продолжится и в ближайшей перспективе она будет двигаться в диапазоне 24,1-24,3 грн", – прогнозирует эксперт.

Курс доллара в Украине

Курс доллара в Украине

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Отметим, укрепление гривни наблюдается на фоне заявления министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофея Милованов о том, что минимум пять крупных и 300 малых предприятий страны должны быть приватизированы в 2020 году. Также министр заявил о двух сценариях для гривни на следующий год - 24 и 27 грн за доллар.

"Поддержку гривне оказывает принятый накануне бюджет на 2020 год, и проголосованный в Верховной Раде в первом чтении закон о продаже земли", – добавил аналитик.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
курс валют доллар гривня
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Mega Death
Mega Death
Если посмотреть на долларовые ставки по депозитам в Европе, и на ставки по депозитам в гривнах на Украине, с учётом противоестественного укрепления гривны, то можно предположить, что кто-то очень неплохо зарабатывает на этом, размещая гривневые депозиты в украинских банках.А потом их конвертируя в доллары или евро. (Россия 98-й)
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