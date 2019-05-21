Курс доллара в Украине побил рекорд: НБУ показал новую стоимость 

В Украине справочный курс доллара на 22 мая составит 26,1 грн/$. Это минимальная в 2019 году отметка.

Обновленные данные о курсе доллара на своем сайте опубликовал Национальный банк. Стоит отметить, что это справочный курс, который высчитывается как средний по результатам всех валютных операций. Однако именно на эту отметку равняются многие участники рынка.

Точный курс доллара на 22 мая – 26,11 грн/$. При этом максимальная стоимость доллара в 2019-м была 11 января – 28,2 грн/$. За это время американская валюта потеряла более 2,1 грн/$.

К слову, благоприятно на национальную валюту влияют интерес к государственным ценным бумагам со стороны иностранцев, позитивная конъектура мировых сырьевых рынков.

"Гривня имеет все шансы для дальнейшего снижения к отметкам в 26 грн/$. Но дальше возникают определенные риски… В целом до конца месяца на фоне положительных текущих тенденций гривня имеет весомые шансы дойти до 26 грн/$, но дальше укрепиться будет сложно", – прогнозирует аналитик Максим Пархоменко.

Тенденция на укрепление курса доллара продолжится в июне, предполагает финансовый аналитик Владимир Мазуренко. Есть два сценария развития ситуации. Первый – негативный. В таком случае стоимость доллара вернется к отметке около 27 грн/$. "В случае негативных новостей со стороны МВФ, представители которого собираются посетить страну в ближайшее время; если внешние рынки под влиянием торговых войн будут показывать снижение, думаю, будут трудности и у гривни", – предполагает Мазуренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе.

При этом в декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

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