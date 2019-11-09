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9 ноября • обновлено в 14:37
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Курс доллара в Украине дойдет до психологической отметки: прогноз аналитика

2.8т Читать материал на украинском

В Украине курс доллара до 15 ноября может достичь отметки в 25 грн/$ (по состоянию на 9 ноября 24,5 грн/$).

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил финансовый аналитик Владимир Мазуренко. "До момента, пока в стране появятся позитивные новости о сотрудничестве с МВФ, будем иметь очень плавную девальвацию. Думаю, будет около 25 грн", – прогнозирует эксперт.

Курс доллара в Украине

Курс доллара в Украине

Новости
Новый курс доллара: в НБУ опубликовали курс валют

Несмотря на снижение учетной ставки НБУ и последовавшее за этим снижение доходности по государственным облигациям, спрос на украинский государственный долг остается высоким.

Отметим, курс продажи безналичного доллара США в Украине в октябре вырос на 1,7% до 24,78 грн. за доллар, наличного – на 2,9% до 24,99 грн за доллар. Средний размер спреда по наличным операциям с американской валютой повысился до 1,5%, что свидетельствует о неопределенности на рынке, которую участники обменных операций закладывают в цены покупки и продажи.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
курс валют доллар гривня
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