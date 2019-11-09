Курс доллара в Украине дойдет до психологической отметки: прогноз аналитика

В Украине курс доллара до 15 ноября может достичь отметки в 25 грн/$ (по состоянию на 9 ноября 24,5 грн/$).

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил финансовый аналитик Владимир Мазуренко. "До момента, пока в стране появятся позитивные новости о сотрудничестве с МВФ, будем иметь очень плавную девальвацию. Думаю, будет около 25 грн", – прогнозирует эксперт.

Курс доллара в Украине

Несмотря на снижение учетной ставки НБУ и последовавшее за этим снижение доходности по государственным облигациям, спрос на украинский государственный долг остается высоким.

Отметим, курс продажи безналичного доллара США в Украине в октябре вырос на 1,7% до 24,78 грн. за доллар, наличного – на 2,9% до 24,99 грн за доллар. Средний размер спреда по наличным операциям с американской валютой повысился до 1,5%, что свидетельствует о неопределенности на рынке, которую участники обменных операций закладывают в цены покупки и продажи.

Как сообщал OBOZREVATEL:

31 июля гривня в банках пробила психологическую отметку. В частности, средний курс гривни к американской валюте в покупке был установлен на уровне 24,78 грн/$.

25 сентября доллар упал до 24,20 грн/$ – минимума за последние четыре года. Ниже курс был только в январе 2016 года.

Международный валютный фонд прогнозирует, что до конца 2019 года доллар будет стоить в среднем 26,75 грн/$.

В 2020 году МВФ ожидает, что гривня "просядет" до 27,72 грн/$, а в 2021 году гривня будет стоить 28,7 грн/$.

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