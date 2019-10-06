Курс доллара может удивить украинцев: аналитики прогнозируют поворот

В Украине курс долларпосле значительного роста вначале недели плавно перешел к укреплению. В результате в первую неделю октября валюта колебалась между отметками в 24,5 – 25,5 грн/$. Аналитики уверены: гривня еще может удивить украинцев и вернуться к значительному укреплению.

Подробнее о том, чего ждать украинцам от курса валют, читайте в материале OBOZREVATEL.

Что происходит с курсом

Рабочая неделя 4 октября закончилась укреплением гривни до отметки в 24,62 грн/$. Такая ситуация может свидетельствовать о том, что рынок приходит в себя после активного ослабления национальной валюты.

Но эмоции не утихли. Бизнес, который зависит от курса, все еще имеет девальвационные настроения. Мол, в любой момент доллар может подорожать и к этому стоит готовиться. Одни придерживают американскую валюту и не спешат ее продавать, другие же наоборот – спешат купить до подорожания.

"Рынок сейчас остается эмоциональным и подверженным риску девальвационного движения. Сохраняющиеся волнения по поводу имплементации "формулы Штайнмайера" и отставка Александра Данилюка могут усилить позиции покупателей", – поясняет руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин.

Потенциал роста гривни еще полностью не исчерпан, и на следующей неделе мы можем увидеть его продолжение, хотя и гораздо меньшими темпами, уверен старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. Одна из основных причин ослабления – снижение интереса иностранцев к покупке облигаций внутреннего госдолга (долговые ценные бумаги – ОВГЗ).

Мнения о том, что в результате будет с курсом доллара, расходятся. Так, Шевчишин уверен, что гривня может стабилизироваться в границах 24,5-24,75 грн/$ до 14 октября.

Курс доллара в Украине

В то время как Иосуб озвучивает менее оптимистичный прогноз. "На ближайшую неделю мы ожидаем роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 25,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 25,2/25,5 грн", – отмечает эксперт.

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 25,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 25,2/25,5 грн", – отмечает эксперт.

Финансовый аналитик Егор Комов также считает, что рынок не отыграл своей минимальной точки для доллара. По его оценкам в ближайшие семь дней есть последний в этом году шанс на рекордное укрепление и приближение к 24,5 грн/$.

"Если мы не получим такого роста гривни, думаю, можно уже смело рассчитывать на плавную девальвация с началом отопительного сезона. Хотя, конечно же, колебания в обе стороны никуда не денется, но до таких низких отметок для доллара уже не дойдем", – прогнозирует он.

Почему гривня так долго не дешевела и резко снизилась в октябре

Девальвация гривни осенью – дело обычное. Традиционно она начинается в конце августа. А в этом году ее не было ни в августе, ни в сентябре. Шевчишин считает, что "папа" этого скачка – экспортеры, так как они перестали продавать выручку, чтобы дождаться более выгодного для себя курса. А "мама" – иностранцы, которые прекратили так активно закупать государственные ценные бумаги Украины.

"Сильная гривня уменьшает доходность экспортеров или делает ее нулевой, что заставляет последних придерживать экспорт в ожидании ослабления национальной валюты. В результате предложение валюты резко упало, а спрос остался прежним", – рассказывает эксперт.

При этом экономист Международного центра перспективных исследований Егор Кыян называет и другие причины: спекулянты хотят заработать, а новости не внушают особых надежд на валюту. "Действительно, в течение недели гривня обычно укрепляется, под выходные "падает". А тут она "резко упала". Я бы сказал, что довольно резко. Думаю, что не только фактор спроса и предложения на рынке сыграл свою роль, но и политическая обстановка ("формула Штайнмайера", Трамп-Зеленский, ситуация с МВФ и т. д). Также, считаю, на этом резком подорожании спекулянты хорошо заработали", – отмечает он.

Стоимость валюты отображается на всех украинцах, даже если они не бывают за границей и ни разу в жизни не держали в руках купюры с изображением американских президентов.

Недвижимость. Весь вторичный рынок недвижимости закреплен в долларах. И хотя по закону сделки можно проводить только в гривне, продавцы изначально называют ценник в валюте.

Импорт. Примерно пятая часть потребительской корзины украинца – импортная продукция. Моющие средства, фрукты, овощи, мучные изделия и даже сало покупают за границей. И тратят на это доллары, поэтому и цены отображаются в валюте. Ревальвация позволяет снижать цены в магазинах. Следовательно, такая тенденция также позволяет снизить общий уровень инфляции в стране.

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