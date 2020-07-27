Курс биткоина вырос до максимальных отметок
Курс биткоина 27 июля вырос до максимальных с февраля отметок.
Курс биткоина в понедельник, 27 июля, преодолел отметку в $10200. Последний раз на таком уровне криптовалюта торговалась в середине февраля 2020 года.
По состоянию на 10:40 по киевскому времени его стоимость достигла $10216. За сутки цена выросла на 5,38%. Об этом свидетельствуют данные портала CoinMarketCap. Капитализация (общая стоимость всех монет) превысила $188,3 млрд.
Курс биткоина CoinMarketCap
Другие криптовалюты тоже дорожают. Так, Ethereum вырос на 5,27%, Thether на 0,16%, Bitcoin Cash на 0,35%. Но в десятке лидеров есть и те, чья цена заметно упала. Так, XRP подешевел на 2,51%, а Litecoin потерял 0,77%.
Курс криптовалют CoinMarketCap
Как сообщал OBOZREVATEL, стоимость биткоина в понедельник, 15 июня, опустилась ниже психологической отметки в $9000. Это произошло на фоне снижения цен на нефть.