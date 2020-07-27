Курс биткоина вырос до максимальных отметок

Курс биткоина в понедельник, 27 июля, преодолел отметку в $10200. Последний раз на таком уровне криптовалюта торговалась в середине февраля 2020 года.

По состоянию на 10:40 по киевскому времени его стоимость достигла $10216. За сутки цена выросла на 5,38%. Об этом свидетельствуют данные портала CoinMarketCap. Капитализация (общая стоимость всех монет) превысила $188,3 млрд.

Курс биткоина CoinMarketCap

Другие криптовалюты тоже дорожают. Так, Ethereum вырос на 5,27%, Thether на 0,16%, Bitcoin Cash на 0,35%. Но в десятке лидеров есть и те, чья цена заметно упала. Так, XRP подешевел на 2,51%, а Litecoin потерял 0,77%.

Курс криптовалют CoinMarketCap

Как сообщал OBOZREVATEL, стоимость биткоина в понедельник, 15 июня, опустилась ниже психологической отметки в $9000. Это произошло на фоне снижения цен на нефть.