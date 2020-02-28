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28 февраля • обновлено в 16:03
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Курс биткоина рекордно рухнул: сколько стоит сейчас

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Курс биткоина в пятницу, 28 февраля упал до $8580. Это самый низкий уровень за последний месяц.

Согласно данным портала CoinMarketCap, падение за сутки составило 2,6%, а капитализация (общая стоимость всех монет) снизилась до $156,5 млрд. И это при том, что еще 13 февраля биткоин стоил $10444, то есть на $1864 дороже.

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Падение стоимости биткоина за неделю

Падение стоимости биткоина за неделю

Впрочем, это не самые крупные потери владельцев биткоин. Самая низкая отметка с начала года была зафиксирована 3 января. Тогда криптовалюта подешевела до $6980

Курс криптовалют

Курс криптовалют

На этом фоне вниз пошли другие главные криптовалюты. Аналитики считают, что рынок вскоре может немного подняться после обвального падения, но подъем будет недолгим. "В этом случае биткоин может подорожать до 9000 долларов и подняться выше этого психологического уровня, Ethereum имеет шансы укрепиться до $230, XRP – до $0,24 доллара, а Litecoin – до $63", – говорится в прогнозе на ForexClub.

Курс биткоина рекордно рухнул: сколько стоит сейчас

bloomchain.ru

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Линия поддержки монеты проходит на отметке в 7400 долларов. Если цена опустится ниже данного уровня, то она продолжит падать.

  • При этом биткоин начал 2020 год с обвала. Среднерыночная стоимость криптовалюты 2 января упала до отметки 7168 долларов.

  • В то же время венчурный инвестор Тим Дрейпер спрогнозировал, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов. По его словам, криптовалюта должна вырасти в цене на 1983% к первому кварталу 2023 года.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Криптовалюты
Тег
биткоин
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