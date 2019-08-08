Курс биткоина за неделю вырос на $2000: сколько стоит

Курс биткоина продолжает продолжает лихорадить. За последние сутки криптовалюта успела с $12 тыс обвалится до $11570, а потом медленно пойти вверх.

По данным информационного агрегатора CoinMarketCap, ее цена в четверг, 8 августа, составляет около $11880, а общая капитализация превышает $212,3 млрд.

Несмотря на то, что курс криптовалюты все время колеблется, за последние 7 дней он ощутимо вырос. Еще 1 августа он был ниже психологической отметки в $10 тыс. Сейчас прирост составил около $2000, и график показывает, что валюта только дорожает.

CoinMarketCap

А вот если говорить о других криптовалютах, то большинство из них теряет стоимость. По данным CoinMarketCap, 60 из 100 цифровых "монет" в четверг, 8 августа, дешевеют.

Как заявили в комментарии OBOZREVATEL аналитики ForexClub, биткоин еще имеет некоторый запас роста и в ближайшей перспективе продолжит стремиться к отметке $12000.

"Остальные же криптовалюты будут дешеветь: Ethereum опустится до $220, XRP - до $0,3, а Litecoin - до $87", – говорит руководитель отдела аналитики ForexClub Андрей Шевчишин.

Биткоин

Справка:

Криптовалюта – виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

Биткоин – самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

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