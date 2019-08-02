Курс биткоина преодолел психологическую отметку: чего ждать дальше

Курс биткоина после недавнего падения до $9200 продолжает уверенно идти вверх. В пятницу, 2 августа, он преодолел отметку в $10500.

По данным информационного агрегатора CoinMarketCap, скачок произошел вечером 1 августа. За считанные часы крипттовалюта с $9970 подорожала до $10440. А в пятницу добралась и до $10550.

За последние сутки курс биткоина вырос на 5,50%, а его капитализация составила $187,6 млрд.

coinmarketcap.com

Также дорожают и другие основные цифровые валюты. Ethereum за сутки вірос на 3,54%, Bitcoin SV на 6,31%, Litecoin - на 1,08%.

По мнению сооснователя Fundstrat Global Advisors Тома Ли, биткоин может Біткоїндостичь отметки в $20 тысяч до конца 2019 года. Как сообщает ForkLog, этому поможет снижение ставок Федеральной резервной системой США.

"Биткоин укрепляет свои позиции в качестве инструмента для макрохеджирования рисков. Снижение ставок повышает ликвидность, это приводит к тому, что деньги направляют во все рисковые активы, а также в хеджирование. В свою очередь, это положительно влияет на биткоин", — заявил сооснователь Fundstrat.

Справка:

Криптовалюта — виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

Биткоин — самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).

Как сообщал OBOZREVATEL, стоимость биткоина может опуститься до $8500, прежде чем она вновь достигнет рекордной отметки в $20 000. Такой прогноз озвучил глава банка Galaxy Digital Майк Новограц

Председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

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