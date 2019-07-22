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Биткоин столкнулся с новой угрозой: аналитики дали прогноз курса

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Курс криптовалют стал падать после того, как в Минфине США сообщили об отмывании миллиардов долларов через цифровые деньги.

Об этом OBOZREVATEL сообщили аналитики Forex Club. Там говорят, что американские власти призывают ввести регулирование рынка по аналогии с традиционными финансовыми услугами.

На фоне этого курс биткоина за сутки, по данным Libertex, подешевел на 0,71% – до $10590, при капитализации $188,9 млрд. Ethereum снизился на 1,01% – до $225,7, с капитализацией $24,1 млрд. Курс XRP понизился на 1,46% – до $0,33, при капитализации $14,1 млрд. Litecoin подешевел на 1,78% – до $99,4, с капитализацией $6,2 млрд.

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Биткоин заметно подешевел и обвалил рынок криптовалют

Биткоин ждет решения властей США

Биткоин ждет решения властей США

Общая капитализация рынка криптовалют достигла $289,9 млрд.

По прогнозам аналитиков FOREX CLUB, на фоне продолжающегося давления на рынок со стороны американских властей криптовалюты продолжат дешеветь. Bitcoin может снизиться до $10400, Ethereum – до $220, XRP – до $0,32, Litecoin – до $97.

Справка:

  • Криптовалюта виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

  • Биткоин самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

Также торговцы криптовалютами очень внимательно ждут результатов слушания Конгресса США по криптовалюте Libra, которую разрабатывают в недрах Facebook. Американские власти опасаются, чтобы Libra не начала конкурировать с долларом, а еще их беспокоит, чтобы новую валюту не начали использовать для отмывания денег и других нелегальных расчетов.

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Тема
Криптовалюты
Тег
биткоин
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
да х.й сним!
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Сало Уронили
Сало Уронили
обоз.вы пишите по чем на Луне сотка .дорожает. а то амеры батут до 2026 должны создать.что бы опять полететь.
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