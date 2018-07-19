Крупнейший лоукостер Европы отменил сотни рейсов: названа причина

Известная европейская лоукост-авиакомпания Ryanair отменила 600 рейсов из-за забастовки бортпроводников.

Это повлияет почти на 50 тысяч пассажиров, которые забронировали рейсы из Бельгии, Португалии и Испании, сообщает BBC.

В частности, бортпроводники требуют повышения заработных плат и улучшения условий труда. При этом в Ryanair отмечают, что зарплата этих сотрудников достигает 40 тысяч евро в год, при этом они имеют по 14 выходных ежемесячно и оплачиваемые больничные.

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"Эта забастовка полностью необоснованна и не несет ничего, кроме цели разрушить отпуска семей и предоставить дополнительные бонусы конкурирующим авиакомпаниям в Бельгии, Португалии и Испании", – отметили в компании.

Представители Ryanair уже извинились за перебои в работе. Кроме того, лоукостер связался с пострадавшими пассажирами. Если клиенты не получили электронного письма или SMS-сообщения, они могут рассчитывать, что полет состоится, как и был запланирован.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сотрудники Ryanair уже объявляли забастовку в четырех странах Евросоюза. Одним из основных требований бортпроводников является выплата зарплаты на счета в странах проживания сотрудников, а не в Ирландии.