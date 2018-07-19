Крупная европейская автокомпания может открыть завод в Украине

Кабинет министров обсуждает с руководством французского автоконцерна Renault возможности размещения производства автомобилей этой группы в Украине.

"Это и дополнительные рабочие места, и расширение экспортных возможностей", – пишет в Facebook премьер Владимир Гройсман.

По его словам, Украина может стать региональным хабом автопроизводства.

Новости В Украине предложили новое решение проблемы авто на еврономерах

"У нас уже есть прекрасные примеры работы предприятий, производящих, как узлы и детали, так и готовую продукцию на украинский и европейский рынки. Эти производства посещал лично", – отметил Гройсман.

При этом глава правительства напомнил, что еще на прошлой неделе предложил в Верховной Раде совместно разработать законопроект, который позволил бы упростить процесс привлечения инвесторов в автопроизводство.

"Это не только дало бы толчок развитию всей отрасли, но и сняло бы проблему избыточного стоимости машин и завоз тех самых "евроблях", – резюмировал Гройсман.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее парламент принял кардинальное решение по автомобилям на еврономерах в Украине.