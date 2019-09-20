Криклий анонсировал громкую отставку в "Укравтодоре"

Руководитель "Укравтодора" Славомир Новак собирается уйти в отставку.

Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий сказал в интервью журналу "Фокус". "Новак сам планирует уходить, он понимает, что поменялся политический ландшафт. Хотя сам Новак, возможно, наименее проблемный из команды, которая занималась дорожным хозяйством", – сказал Криклий.

Криклий добавил, что по работе "Укравтодра" есть вопросы. Он упомянул о существовании схемы, когда при строительстве дорог их сооружали участками по 40 метров. Это позволяло не объявлять тендеры. При этом цена оказывалась больше в полтора раза.

"Это недопустимо", – добавил Криклий.

Новак планирует идти в отставку

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