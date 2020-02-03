"Космический результат": скандальный нардеп продолжает захватывать "Борисполь"

Скандальный нардеп Андрей Иванчук вместе со своим партнером Артуром Гранцом продолжает "захватывать" аэропорт "Борисполь". На днях они получили еще почти 200 кв.м. в терминале F. На сей раз аренда квадратного метра обошлась в 24,5 тыс. грн. Это в десятки раз больше, чем они платят за те 2,8 тыс. кв.м, которые получили с явными нарушениями в 2014-м.

Что это значит? Первое – определилась реальная стоимость площадей. Это значит, что связанный с Иванчуком бизнес не доплатил как минимум на 2,3 млрд грн больше и уже мог бы провести реконструкцию взлетных полос.

Второе – новый конкурс также прошел с целым рядом нарушений. Подробнее о них – в материале OBOZREVATEL.

Гранц, Гранц, Гранц и еще раз Гранц

На своей Facebook-странице министр инфарструктуры Владислав Криклий отчитался о "космических результатах" конкурса на право аренды государственного имущества в терминале F. За 191 квадратный метр помещений под duty free в конкурсе соревновались 12 компаний, а цена стартовала с 243 702 гривень. В итоге победила компания ООО "БФ Групп", предложив 4 миллиона 678 тысяч гривень аренды в месяц (то есть, около 1000 долларов за квадратный метр).

Но есть сразу несколько "но"

компания-победитель уже была замешана в скандальной схеме в том же аэропорту, но ее все равно допустили к конкурсу;

Артур Гранц (партнер Иванчука) соревновался сам с собой: 5 из 12 компаний, которые претендовали на площади, принадлежат ему же;

победителя определили за несколько дней до ужесточения правил проведения конкурсов.

Участников прошедших соревнований за площадь в Борисполе до сих пор не опубликовали (официально не огласили и имя победителя). Однако OBOZREVATEL удалось достать полный перечень претендентов и результат отбора. На конкурс подалось 12 компаний, а в 5 из них конечным бенефициаром является один человек - Артур Гранц:

ООО "БФ ЕНД ГХ ТРЕВЕЛ РИТЕЙЛ ЛТД";

ООО "КИИВРИАНТА";

ООО "БФ ГРУПП";

ООО "НОВА СИТИ";

СП У ФОРМЕ ООО "ДЬЮТИ ФРИ ТРЕЙДИНГ".

Гранц и "НОВА СИТИ"

Гранц и "КИИВРИАНТА"

Гранц и "ДЬЮТИ ФРИ ТРЕЙДИНГ"

Гранц и "БФ ЕНД ГХ ТРЕВЕЛ РИТЕЙЛ ЛТД"

Гранц и "БФ ГРУПП"

И здесь есть сразу несколько моментов, которые заставляют обратить на себя внимание. Во-первых, 5 компаний от одного владельца - это попросту нечестно по отношению к другим участникам конкурса. Но с помощью этого можно не только "выдавить" конкурентов, но и повлиять на стоимость сделки.

Все довольно просто: 5 компаний заявляют готовность платить больше, чем конкуренты, возможно, с символическим отрывом. После 4 компании продолжают повышать свои ставки, доводя их до огромных цифр, как, возможно, и произошло во время этого конкурса. После компания-победитель отказывается подписывать контракт на аренду и право переходит следующему в списке. И так вплоть до пятой компании, которая заявила сумму не намного больше, чем у конкурентов.

OBOZREVATEL удалось связаться с одним из чиновников, который причастен к проведению конкурса 30 января 2020-го. Он на условиях анонимности согласился раскрыть детали. По его словам, до понедельника, 3 февраля, правила аукционов не настолько жесткие. Но даже если бы конкурс провели позже, закон не дает основания отказывать тем, кто вывел на конкурс пул своих компаний.

"Сложно сказать, зачем некий Гранц выставил сразу 5 компаний. У нас есть гарантированный взнос – 1,5 млн грн. Если компания выиграла и отказывается подписать договор, она потеряет этот взнос. Ставки делались с шагом в 50 тыс. грн. То есть разница между победителем и тем, кто ему проиграл – всего 50 тыс. Если отказываются сразу две компании, мы конкурс считаем недействительным. Было такое, что в некоторых регионах отказывались одна за одной компанией и все равно конкурс считали состоявшимся. Возможно, он на это и рассчитывал", – рассказывает источник.

В Фонде государственного имущества в Киевской области уверяют: победитель договор подпишет. Мол, его уже ждут для того, чтобы согласовать все документы. В конечном итоге Гранц (а вместе с ним и его партнер Иванчук) получат очередной кусок аэропорта.

Что было раньше. Главное:

В 2014 году уже проводился конкурс на аренду площадей в "Борисполе";

Конкурс был дискриминационным – к нему не допустили иностранные компании;

Выиграли ТОВ "БФ ГРУПП", ТОВ "КИЕВРИАНТА" и ТОВ "БФ энд ГБ Тревел Ритейл";

Договора компаниям подписали на 10 лет, тогда как в конкурсе предусматривалось меньше 3 лет;

Эти компании платили значительно меньше других арендаторов - от 2,3 тысячи гривень за кв. м., тогда как их "соседи" отдавали по 9-10 тысяч гривень.

Конечный бенефициар всех трех компаний – Артур Гранц, друг и партнер нардепа Андрея Иванчука.

Напомним также, что Иванчук и Гранц знакомы с 90-х, и за этот период были замечены не в одной сомнительной схеме. Например, в мае 2017 года появилась информация об их причастности к рейдерскому захвату фитнес-центра "Софийский" в Киеве. Когда здание, в котором находился спорткомплекс, перешло под контроль компании "БФ ГРУПП", дельцы добились решения первой судебной инстанции о выселении спорткомплекса и, не дожидаясь апелляции, заняли помещения. Интересный факт – скандальный нардеп живет в этом же доме, несколькими этажами выше "Софийского".

Почему до сих пор нет адекватной реакции ни НАБУ, ни ГБР, ни Фонда госимущества?

OBOZREVATEL продолжит следить за результатами проведенного конкурса, а также официально обратился к Фонду госимущества с просьбой предоставить полные условия, сроки и стоимость, по которой площадь аэропорта передали фирме соратника Иванчука.

Кроме того, мы в очередной раз обращаемся в правоохранительные органы с требованием расследовать, каким образом в 2014-м партнер нардепа получил несколько тысяч квадратных метров аэропорта и наказать виновных.

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