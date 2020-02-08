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8 февраля • обновлено в 07:30
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/ Рынки и компании

Коронавирус ударит по России: появился негативный прогноз для "сверхдержавы"

3.3т
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Эпидемия коронавируса грозит нанести сокрушающий удар по экономике Китая, что обернется крупными финансовыми потерями и для России.

Если недавно агентство S&P Global Ratings предполагало рост ВВП Китая на 5,7% в 2020 году, то уже сейчас аналитики не уверены даже в 5%. По мнению агентства, вспышка коронавируса наносит серьезный урон экономике КНР и ее экономическим партнерам, пишет военно-политический аналитик Александр Коваленко в блоге на "Южном дозоре".

По его мнению, это не удивительно, учитывая продлившиеся каникулы и отпускную компанию в ряде китайских городов, которые имеют индустриальное значение.

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Экономика Китая

Экономика Китая

В свою очередь, инвестиционный банк Goldman Sachs и экономист Академии наук КНР Чжан Мин уже отмечали, что рост ВВП Китая в 2020 году вряд ли превысит 5%. Такое сокращение приведет к тому, что в 2020 году Китай в значительной степени сократит потребление энергоносителей, а следовательно, рынок нефти и газа получит переизбыток предложений, который никто в 2019-м году не планировал.

"По сути, каждая неделя “общекитайского” карантина наносит его экономики серьезный урон и, де-факто, уменьшает энергетические перспективы рынка. И, разумеется, в первую же очередь такой эффект скажется на странах, бюджеты которых напрямую зависят от поставок энергоносителей", – сказал Коваленко, имея в виду Россию.

"Как бы это лицемерно не звучало, но нет худа без добра", – заключил аналитик.

Как сообщал OBOZREVATEL, мировые цены на нефть в ближайшие месяцы вряд ли поднимутся выше $60 за баррель. Причина в падении спроса в Китае, который является главным потребителем этого сырья в мире, после вспышки коронавируса.

Агентство Moody`s выпустило исследование, где сказано, что китайский коронавирус может иметь для мировой экономики более тяжелые последствия, чем финансовый кризис 2008–2010 годов.

Распространение коронавируса до масштабов пандемии может стать "черным лебедем" для украинской экономики.

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Кризис в России Коронавирус
Место
Китай
Тег
вирус
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
И в чем проблема для России? Цены на нефть 60 долларов? Так в бюджете план заложен с возможностью снижения до 40, или даже 30(но это будет грустно). Все остальное больше бьет по тем странам, что вынесли свои заводы в Китай. И поскольку машины все равно ездят, дома надо обогревать, то никакая инфекция на снижение поставок существенно не повлияет. Разве что, они вдруг вымрут всей страной. Но это из фантастики, поэтому вам с данной версии никакого толка.
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lipatov serega
lipatov serega
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
Так в чём добро, хэроямсальщики?
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