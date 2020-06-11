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11 июня • обновлено в 17:25
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Конгресс США утвердил военную помощь Украине на $250 млн

1.2т
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Конгресс США утвердил весь пакет военной помощи Украине на сумму $250 млн.

Средства будут предоставлены по программе "Инициатива безопасности помощи Украине" (USAI) в соответствии с рекомендациями Министерства обороны США. Об этом сообщило посольство Украины в США на своей странице в Facebook.

Военная помощь Украине

Военная помощь Украине

Там уточнили, что согласно американскому законодательству, 50% помощи по программе USAI предоставляется Украине только при условии осуществления практических шагов в сфере реформирования отечественного сектора безопасности и обороны.

"Нынешний пакет безопасности помощи предусматривает предоставление нашей стране, в том числе, средств контрбатарейной борьбы, транспортных средств, медицинского оборудования, осуществления подготовки подразделений ВСУ и тому подобное", – сказано в сообщении.

Отдельный акцент в нынешнем пакете помощи делается на поддержке Военно-Морских Сил ВСУ, что очень важно в условиях агрессивного поведения РФ в акваториях Черного и Азовского морей. В посольстве поблагодарили США за помощь.

Военная помощь Украине

Военная помощь Украине

Посольство Украины в США

Как писал OBOZREVATEL, в середине мая США передали Украине очередной груз с военной помощью для использования в зоне ООС на Донбассе общей стоимостью более $25 млн.

Исследовательский комитет Республиканской партии США представил в Конгресс доклад с предложениями признать Россию "страной – спонсором терроризма" и ввести новые санкции против компаний и отдельных лиц.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Военная помощь Украине
Место
США
Тег
Россия - страна-агрессор
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Экономика Рынки и компании

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