Кабмин нашел способ спасти ПриватБанк от Коломойского: что решили у Гончарука

Украина переписала 100% акций ПриватБанка с Министерства финансов на Кабинет министров. Очевидно, что такой шаг сделан в качестве запасного варианта, если на решающем заседании по национализации 19 декабря Шестой апелляционный суд Киева примет решение не в пользу государства. OBOZREVATELобъясняет, чем может завершиться дело и что даст передача акций банка.

За что судятся

Добиться отмены национализации, которую провели в 2016 году, собираются бывшие владельцы банка – миллиардеры Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов и связанные с ними компании. Их аргументы – национализацию провели с нарушениями, следовательно, она незаконна. При этом государство настаивает, что финансовое учреждение было "обескровлено" (из него через филиал на Кипре вывели $5,5 млрд), а возможное падение банка угрожало всей экономике Украины.

Против отмены национализации выступает Международный валютный фонд. Там потребовали от Украины принять закон, который запретит возврат банков прежним владельцам. У Верховной Рады есть срок до 20 декабря, иначе МВФ не даст Украине кредит. А Коломойский уверен, что банк все равно вернется в его руки.

Коломойский уже побеждал

При этом у Коломойского уже есть одна серьезная победа над государством. 18 апреля 2019 года Окружной административный суд Киева признал незаконной и отменил национализацию ПриватБанка. Там решили, что выведение неплатежеспособного банка с рынка с участием государства прошло с нарушением норм законодательства.

Через месяц, в конце мая 2019 года, ПриватБанк обжаловал решение Окружного админсуда. И 19 декабря в Шестом апелляционном суде Киеве заслушают апелляцию по иску государства на это решение. Это заседание может быть решающим в деле.

Зачем акции "Привата" отдали Кабмину

Украинский адвокат Ростислав Кравец отметил, что государство понимает вероятный проигрыш дела по ПриватБанку. И, чтобы Министерство финансов не несло ответственность, а отвечал Кабмин, чьи обязательства ничем не обеспечены, акции переписали на правительство.

"Таким образом они пытаются обезопасить себя от дальнейших компенсаций Игорю Коломойскому. Причина в том, что процедура национализации с самого начала была грубейшим образом нарушена, что и дает бывшим владельцам повод оспорить ее результаты", – сообщил Кравец в комментарии OBOZREVATEL.

По его словам, если бизнесмен получит банк назад, то сможет претендовать на все затраты, которые он понес за это время, компенсацию полученного ущерба, а также за неполученную прибыль.

"Как от этого спасет передача акций Кабмину? На сегодня есть громадное количество исков от бывших владельцев "Привата", где ответчиком выступает не Кабмин, а Минфин. А так как акции находятся уже у другого юридического лица, то Коломойскому придется в очередной раз идти в суды, пытаться доказывать и возвращать эти акции уже от Кабинета министров", – резюмировал адвокат.

"Война" за банк на улицах

Параллельно Нацбанк и "Приват" борются с Коломойским в информационном пространстве. В среду, 27 ноября, НБУ публично обвинил экс-владельца ПриватБанка в давлении, заказных материалах, атаке "титушек", которые якобы пытались ворваться в здание регулятора. А потом обратился по этому поводу в милицию.

Вероятно, Коломойский устроил штурм Национального банка работниками своих заводов с целью отмены решений по взысканию с них денег, а также желая подготовить почву для смены правления банка. Предполагается, что бизнесмен недоволен тем, что банк находится в руках команды экс-главы Валерии Гонтаревой.

Главный офис "Привата" в Днепре

Еще одним недружественным выпадом в ПриватБанке назвали аренду парковки перед главным офисом учреждения в Днепре, право на которую Никопольский завод ферросплавов, принадлежащий Коломойскому, купил на один год. Экс-нардеп Сергей Лещенко заявил, что площадку будут использовать для митингов против банка. Позже стало известно, что победу НЗФ на аукционе отменили из-за ошибки в документах.

Коломойский судится за ПриватБанк

Как сообщал OBOZREVATEL:

21 декабря 2016 года ПриватБанк перешел в госсобственность. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализовано на сумму 116,8 млрд гривен.

В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализовать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора – компании EY.

Международное детективное агентство Kroll установило, что ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, а это привело к нанесению финучреждению убытков по меньшей мере на 5,5 млрд долларов.

ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, а также к компаниям Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., предположительно принадлежащих им.

В этот же период Высокий суд Лондона вынес постановление об аресте активов бывших акционеров ПриватБанка во всем мире. Суд при этом обязал Коломойского раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, непосредственно участвующих в рассмотрении дела. Соответствующее решение было принято на основании предоставленных доказательств касательно выведения из украинского банка 2 млрд долларов.

18 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконной и отменил национализацию ПриватБанка. Таким образом, он удовлетворил иск экс-владельца финучреждения Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров.

Позже ПриватБанк обжаловал решение Окружного админсуда Киева о незаконности процедуры национализации банка.

24 мая банк подал апелляционную жалобу по делу №826/13813/17 по иску бывшего акционера банка кипрской компании “ТрианталИнвестментс ЛТД” об отмене решения комиссии НБУ об определении перечня связанных с банком лиц.

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