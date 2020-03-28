Количество украинских "заробитчан" после карантина будет расти: озвучен тревожный прогноз

После окончания карантина в связи с пандемией коронавируса в мире количество украинских "заробитчан" будет расти.

Об этом OBOZREVATEL высказал свое мнение президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Кризис, который сейчас появился в Украине и Европе, действительно показывает нашим гражданам, насколько мы отличаемся от Европы. Люди, которые захотят в будущем обезопаситься от каких-то проблем, которые будут связаны с новым коронавирусом или новым экономическим кризисом, конечно, будут искать возможность остаться за границей", – отметил эксперт.

Количество украинских "заробитчан" после карантина будет расти espreso.tv

По его словам, около 13-16% украинцев постоянно ездят работать за границу. Воскобойник уверен, что после число карантина буде расти.

"Если опираться на данные социологических исследований, примерно 10-12% от тех, кто работает за границей в будущем не хотят возвращаться жить и работать в Украине. Я думаю, что это число будет увеличиваться из-за кризиса", – подчеркнул он.

Эксперт уверен, что одна из причин этому – разница в размере зарплат в Украине и Европе.

Как писал OBOZREVATEL ранее, поляки засняли с воздуха многотысячную толпу украинцев на границе.

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