Коболев подписал новый контракт с "Нафтогазом" на четыре года: СМИ раскрыли детали

Наблюдательный совет "Нафтогаз Украины" продлила контракт с председателем правления компании Андреем Коболевым на 4 года.

Об этом со ссылкой на источники сообщает издание УНИАН. В марта 2014-го Кабинет министров назначил Андрея Коболева председателем правления НАК "Нафтогаз Украины", а в марте 2019-го правительство продлил с ним контракт. на один год.

Если бы новый контракт не подписали, уже в этом месяце Андрей Коболев мог лишиться своей должности. Также стоит отметить, что решение о продлении контракта приняли без согласования с Кабмином.

Контракт главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева заканчивается в марте 2020 года Facebook Андрея Коболева

Андрей Коболев с 1999 по 2002 гг. Работал в украинском подразделении PricewaterhouseCoopers (PwC) консультантом по вопросам управления, специализируясь в вопросах стратегического управления и корпоративных преобразований. С 2002-го по 2010 год работал на различных должностях в НАК "Нафтогаз Украины". Также работал советником в инвестиционной компании AYA Securities.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В феврале 2019 года наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" предложил правительству продлить контракт с главой правления компании Андреем Коболевым и установить его месячный оклад в размере 2,08 млн гривен.

28 февраля наблюдательный совет принял решение продлить контракт с Коболевым на три года, начиная с 1 января 2019 года.

13 марта наблюдательный совет НАК принял решение рекомендовать Кабинету министров повторно назначить Коболева председателем правления компании. При этом уровень его заработной платы составит 50% от месячного должностного оклада, установленного действующим контрактом.

Контракт главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева заканчивается в марте 2020 года. Если договор не продлят – Коболев оставит компанию.

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