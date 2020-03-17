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17 марта • обновлено в 12:16
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Коболев подписал новый контракт с "Нафтогазом" на четыре года: СМИ раскрыли детали

1.3т
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Наблюдательный совет "Нафтогаз Украины" продлила контракт с председателем правления компании Андреем Коболевым на 4 года.

Об этом со ссылкой на источники сообщает издание УНИАН. В марта 2014-го Кабинет министров назначил Андрея Коболева председателем правления НАК "Нафтогаз Украины", а в марте 2019-го правительство продлил с ним контракт. на один год.

Если бы новый контракт не подписали, уже в этом месяце Андрей Коболев мог лишиться своей должности. Также стоит отметить, что решение о продлении контракта приняли без согласования с Кабмином.

Контракт главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева заканчивается в марте 2020 года

Контракт главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева заканчивается в марте 2020 года

Facebook Андрея Коболева

Андрей Коболев с 1999 по 2002 гг. Работал в украинском подразделении PricewaterhouseCoopers (PwC) консультантом по вопросам управления, специализируясь в вопросах стратегического управления и корпоративных преобразований. С 2002-го по 2010 год работал на различных должностях в НАК "Нафтогаз Украины". Также работал советником в инвестиционной компании AYA Securities.

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Тема
Рынок газа
Персона
Андрей Коболев
Место
Украина
Теги
НАК "Нафтогаз" газ
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