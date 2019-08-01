"Будет очень быстро": у Зеленского назвали дату запуска нового Кабмина

Новый состав Кабинета министров Украины будет сформирован в первых числах сентября, когда начнет работу новая Верховная Рада.

Об этом заявил представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус в эфире программы "Сніданок з 1+1".

"Коалициада не продлится, все будет очень быстро. Я думаю новый Кабмин будет сформирован в первый или второй день работы нового парламента... я в этом уверен", – сказал он. По его прогнозу, Верховная Рада начнет работу в первых числах сентября.

Герус добавил, что партия "Голос" Святослава Вакарчука, если захочет, сможет зайти в коалицию.

Кабинет министров Украины

По его словам, все договоренности относительно состава нового правительства можно достичь в августе.

"Сейчас август, все договоренности, которые кто-то хочет делать – их можно делать в августе, чтобы потом не терять время. У нас есть немного времени, в стране нужны быстрые изменения, чтобы общество чувствовало положительный эффект от реформ, которые надо быстро проводить. Каждый день будут новые решения и шаги, чтобы двигаться вперед", – добавил он в эфире программы.

Как собщал OBOZREVATEL, коалиция, которую может создать монобольшинство партии "Слуга народа" после внеочередных выборов в Верховную Раду Украины, заберет все министерские кресла в Кабмине. Об этом заявил представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус.

Также в новом Кабмине может стать меньше министерств. Министерство культуры, Министерства информационной политики и Министерство молодежи и спорта могут объединить и сделать на их базе Министерство по гуманитарной политике.

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