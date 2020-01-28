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28 января • обновлено в 17:04
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Китайский коронавирус поразил нефть

1.9т

Сегодня нефть сорта BRENT пробила очередной психологический барьер, на преодоление которого у неё в прошлые годы ушло бы значительно больше времени.

Так, главный ценоопределитель для "чёрного золота" пробил отметку в $59 за баррель, отметившись после полудня падением до $58,5 за баррель, с последующим отскоком.

Стоит отметить, что настолько низкой цены на BRENT не фиксировалось с начала ноября прошлого года.

Техасская нефть сорта WTI сейчас разместилась на отметке $52,5-$52,65 за баррель, что является самым низким показателем с середины октября 2019 года.

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И, что самое главное, эта тенденция сохранится, поскольку активная жизнь в Китае впала из-за коронавируса в анабиоз как минимум до начала февраля.

Это выльется не только в заниженные показатели промышленного производства в КНР и в падение ВВП по итогам января, но и в значительно меньшие потребности в энергоресурсах.

А потому, эффект от этой эпидемии, независимо от его конечного масштаба, будет ещё долго раздаваться эхом не только в коридорах экономических и финансовых институтов КНР, но и тех стран, выживаемость системы которых напрямую завязана на ценообразовании "чёрного золота".

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Тема
Коронавирус
Место
Китай
Источник
Источник: Telegram Запретное мнение
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