Сегодня нефть сорта BRENT пробила очередной психологический барьер, на преодоление которого у неё в прошлые годы ушло бы значительно больше времени.
Так, главный ценоопределитель для "чёрного золота" пробил отметку в $59 за баррель, отметившись после полудня падением до $58,5 за баррель, с последующим отскоком.
Стоит отметить, что настолько низкой цены на BRENT не фиксировалось с начала ноября прошлого года.
Техасская нефть сорта WTI сейчас разместилась на отметке $52,5-$52,65 за баррель, что является самым низким показателем с середины октября 2019 года.
И, что самое главное, эта тенденция сохранится, поскольку активная жизнь в Китае впала из-за коронавируса в анабиоз как минимум до начала февраля.
Это выльется не только в заниженные показатели промышленного производства в КНР и в падение ВВП по итогам января, но и в значительно меньшие потребности в энергоресурсах.
А потому, эффект от этой эпидемии, независимо от его конечного масштаба, будет ещё долго раздаваться эхом не только в коридорах экономических и финансовых институтов КНР, но и тех стран, выживаемость системы которых напрямую завязана на ценообразовании "чёрного золота".
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