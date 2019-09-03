Каждому по два: для депутатов ВР купили значки по 1800 грн

Для народных депутатов новой Верховной Рады изготовят 470 комплектов нагрудных значков за 1,69 млн гривень.

Тендер на ProZorro от Центральной избирательной комиссии выиграло киевское предприятие "Герольдмайстер", сообщают "Наші гроші".

В каждый комплект входит два значка, изготовленных из серебра с позолотой и эмалью под эпоксидной смолой. Один из значков имеет застежку-шпильку, а второй — две застежки-бабочки. Комплект в футляре с оклеенного баладеком (переплетный материал. — Ред.) картона с ложементом и карманом обойдется в 3600 грн.

Депутатский значок nashigroshi.org

Депутатский значок nashigroshi.org

"Итак, один значок стоит 1800 грн. На OLX такие значки от Львовского ювелирного завода весом 10,37 г, из которых серебра 925 пробы — 8,85 г, продают по 1 600-1 800 грн. Сейчас грамм серебра 925 пробы стоит около 13 грн. Таким образом, в цене депутатского значка на серебро приходится примерно 115 грн, или 6%, а остальные 1685 грн., или 94% — это позолота, эмаль, эпоксидная смола, работа, упаковка, налоги, доставка и тому подобное", — сообщает издание.

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Цена сделки, проведенной через "Прозорро", оказалась на 9% ниже, чем была ожидалось изначально (1,85 млн грн).

Депутатам купили значки на сумму 1,69 млн грн

Как сообщал OBOZREVATEL, у депутатов "Слуги народа" будут свои фирменные партийные значки. Они зеленого цвета и круглой формы с крупной надписью "Слуга народа".

А в начале августа 2019 года скандал разгорелся в "Укрзалізниці". Тогда компания собиралась провести тендер на закупку 200 вышиванок и 200 льняных рушников на 1,53 млн гривен. Позже тендер отменили.

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