Новости Реклама
3 сентября • обновлено в 11:33
Каждый найдёт своё!
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

Каждому по два: для депутатов ВР купили значки по 1800 грн

1.3т Читать материал на украинском

Для народных депутатов новой Верховной Рады изготовят 470 комплектов нагрудных значков за 1,69 млн гривень.

Тендер на ProZorro от Центральной избирательной комиссии выиграло киевское предприятие "Герольдмайстер", сообщают "Наші гроші".

В каждый комплект входит два значка, изготовленных из серебра с позолотой и эмалью под эпоксидной смолой. Один из значков имеет застежку-шпильку, а второй — две застежки-бабочки. Комплект в футляре с оклеенного баладеком (переплетный материал. — Ред.) картона с ложементом и карманом обойдется в 3600 грн.

Депутатский значок

Депутатский значок

nashigroshi.org

Депутатский значок

Депутатский значок

nashigroshi.org

"Итак, один значок стоит 1800 грн. На OLX такие значки от Львовского ювелирного завода весом 10,37 г, из которых серебра 925 пробы — 8,85 г, продают по 1 600-1 800 грн. Сейчас грамм серебра 925 пробы стоит около 13 грн. Таким образом, в цене депутатского значка на серебро приходится примерно 115 грн, или 6%, а остальные 1685 грн., или 94% — это позолота, эмаль, эпоксидная смола, работа, упаковка, налоги, доставка и тому подобное", — сообщает издание.

Новости
Авиакомпания миллиардера выиграла тендер на перевозку президента Украины

Цена сделки, проведенной через "Прозорро", оказалась на 9% ниже, чем была ожидалось изначально (1,85 млн грн).

Депутатам купили значки на сумму 1,69 млн грн

Депутатам купили значки на сумму 1,69 млн грн

Как сообщал OBOZREVATEL, у депутатов "Слуги народа" будут свои фирменные партийные значки. Они зеленого цвета и круглой формы с крупной надписью "Слуга народа".

А в начале августа 2019 года скандал разгорелся в "Укрзалізниці". Тогда компания собиралась провести тендер на закупку 200 вышиванок и 200 льняных рушников на 1,53 млн гривен. Позже тендер отменили.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Госзакупки в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Госзакупки в Украине
Место
Украина
Теги
депутат ProZorro
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
7
3
Смешно
0
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Лучше бы им сделали наколки: «Не забуду предвыборные обещания».
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Коротков Сергей
Коротков Сергей
Кто там что говорит о борьбе с коррупцией? И еще. Что бы дважды не тратиться можно заказать значки черепа с костями и подписью ПН? Сменить СН на ПН? (Слуга народа - п*зда народу)? Ну,оно будет правильно
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...