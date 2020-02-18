Деньги из Москвы не спасают: блогер описал реалии жизни в "Л/ДНР"

Террористическим "республикам Л/ДНР", которые поддерживает Россия, катастрофически не хватает денег. Их экономику не спасают даже вливания из Москвы.

Об этом в блоге на OBOZREVATEL написал донецкий блогер Макс Баринов. "Своими двумя миллиардами Москва лишь временно поддерживает оккупантов на плаву, на фоне постоянных махинаций, грабежей и боевых действий – это не деньги вовсе", – объяснил блогер.

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По его словам, сильнее всего от экономического коллапса страдают шахтёры. Перед началом войны на Донбассе работало около 250 шахт, с началом военных действий осталось 150, из них 70% – в "ДНР" и "ЛНР".

У "республик" нет денег

"По состоянию на август текущего года, наибольшая задолженность по зарплатам горняков имеет следующий вид: на ГП "Артемуголь" в Горловке задолженность составляет 256,4 млн рублей, на ГП "Орджоникидзеуголь" в Енакиево – 465,4 млн рублей, на ГП "Донбассуглереструктуризация" – 55,1 млн рублей. Такая ужасающая тенденция приводит к закрытию предприятий, а работников на этих самых предприятиях тысячи. За эту осень было ликвидировано 6 шахт, не говоря уже о параллельных закрытиях множества предприятий и заводов", – говорится в сообщении.

В итоге более 7000 сотрудников, и не только шахтеров, частично остались без зарплаты.

Сейчас на оккупированной территории Донецкой области в Торезе бастуют горняки одной из крупнейших в Украине шахт "Прогресс" ГХК "Торезантрацит". Но блогер сомневается, что протесты помогут людям, ведь право на достойную жизнь в "Л/ДНР" имеют лишь "избранные".

"Это касается и самих боевиков. Вдова бывшего главы боевиков Александра Захарченко "ДНР" Наталья Захарченко, получает из "бюджета республики" оклад в размере 280 тысяч рублей. Для сравнения, месячный оклад боевиков террористической "ДНР" составляет 17-20 тысяч рублей. И то, все мы наслышаны о задержках по заработной плати даже у самих боевиков, что уж говорить, о мирных гражданах. И так, получается, что копейки, заработанные несчастными трудягами "республик", плюс российское финансирование, идут на содержание некой элиты боевиков и на показательную демонстрацию стабильности", – подытожил Баринов.

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы "ДНР" занимаются военизированной пропагандой детей с целью их подготовки для вступления в свои ряды.

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