В Соцстрахе объяснили, как будут оплачивать больничные во время карантина

В Украине на период введенного из-за коронавируса карантина начали по особым правилам выдавать и оплачивать больничные.

Разъяснение об этом появилось на сайте Фонда социального страхования. Там объяснили, что есть несколько причин, на основании которых больничный во время карантина могут получить люди, работа которых связана с обслуживанием населения.

эти лица были в контакте с инфекционными больными или является бактерионосителями;

если этих людей с их согласия невозможно временно перевести на другую работу, которая не связана с риском распространения инфекционных болезней.

"В таком случае листок нетрудоспособности выдается инфекционистом или лечащим врачом согласно заключению врача-эпидемиолога территориальной СЭС", – объяснили в Соцстрахе.

Там напомнили, что если временная нетрудоспособность вызвана карантином, пособие за счет средств Фонда предоставляется с первого дня за все время отсутствия на работе по этой причине.

Выплаты на карантине ФССУ

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