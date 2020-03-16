В Соцстрахе объяснили, как будут оплачивать больничные во время карантина

В Украине на период введенного из-за коронавируса карантина начали по особым правилам выдавать и оплачивать больничные.
Разъяснение об этом появилось на сайте Фонда социального страхования. Там объяснили, что есть несколько причин, на основании которых больничный во время карантина могут получить люди, работа которых связана с обслуживанием населения.
эти лица были в контакте с инфекционными больными или является бактерионосителями;
если этих людей с их согласия невозможно временно перевести на другую работу, которая не связана с риском распространения инфекционных болезней.
"В таком случае листок нетрудоспособности выдается инфекционистом или лечащим врачом согласно заключению врача-эпидемиолога территориальной СЭС", – объяснили в Соцстрахе.
Там напомнили, что если временная нетрудоспособность вызвана карантином, пособие за счет средств Фонда предоставляется с первого дня за все время отсутствия на работе по этой причине.
Выплаты на карантине
ФССУ
Как сообщал OBOZREVATEL:
3 марта в Украине подтвердили первый случай заражения смертельным коронавирусом – заболевание обнаружили в Черновцах.
11 марта по всей Украине был объявлен карантин на срок до 3 апреля.
Во время карантина в Украине из-за пандемии COVID-19, который введен с 12 марта по 3 апреля, украинцы могут взять неоплачиваемый отпуск для ухода за ребенком.
71-летняя зараженная коронавирусом жительница Радомышля в Житомирской области, которая недавно вернулась из Польши, скончалась.
В Украине подтвердили еще два случая заражения коронавирусом. По состоянию на 16 марта всего больны 5 человек.
Выплата пенсий в Украине во время карантина будет проходить в обычном режиме. А получатели субсидии не потеряют ее, если допустят небольшую просрочку при оплате коммуналки.
"Укрпочта" продолжает работать в обычном режиме – несмотря на карантин, который введен в Украине. При этом в работу отделений компания ввела некоторые изменения.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram
Читайте все новости по теме "Соцвыплаты в Украине" на OBOZREVATEL.