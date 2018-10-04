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МирСпорт

Как выглядит фабрика Roshen в Липецке: появилось свежее видео

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Кондитерская фабрика Roshen в российском Липецке действительно не работает. В этом убедились журналисты, проверив масштабное предприятие.

В частности, закрыты две производственные площадки Roshen, там находится только охрана и несколько уборщиков, говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, проскрольте страницу до конца).

"Третья площадка, которая должна была стать самой мощной кондитерской фабрикой в России, стоит пустой, недостроенной", - отмечается в сюжете.

Как выглядит фабрика Roshen в Липецке: появилось свежее видео
Как выглядит фабрика Roshen в Липецке: появилось свежее видео
Как выглядит фабрика Roshen в Липецке: появилось свежее видео

Местные говорят, что украинским конфетами лакомились уже давно.

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Также ведущая напомнила, что зрители передали каналу сладости из липецкого комбината, которые купили 20 марта. При этом сети супермаркетов, где покупали конфеты, отмечают, что продукцию Roshen уже давно не продают.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский журналист Роман Цимбалюк также подтвердил, что фабрика Roshen в российском Липецке не работает.

Место
РоссияЛипецк
Объект
Roshen
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ефимов владимир
ефимов владимир
Рома Цимбалюк в очередной раз разводит лохлов, прошелся по недостроенным цехам фабрики и всё верьте лохлы факт на лицо фабрика закрыта и Рома за свою муть от Пети опять получил гонорар, Рома а слабо обойти всю фабрику а не отдельные её цеха? Сайт магазина Рошен в Липецке не показали?Пусть покажут,все только что с фабрики свежие торты,конфеты,другие скоропортящиеся изделия и все продается
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Русский Солдат
Русский Солдат
Ну а что, очень патриотично она выглядит, как и положено выглядеть фабрике президента на территории агрессора. Шоколадки с надписью "С 23 февраля" больше не выпускает.
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Petro Poroshenko
Petro Poroshenko
Русский Солдат, Её скоре приостановили на время выборов, чем закрыли. Когда закрываются предприятия набегают сразу куча застройщиков и прочих. Это я как строитель говорю.
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Petro Poroshenko
Petro Poroshenko
Предвыборная хохлопропаганда Порошенко, если в Росии предприятие закрывают с него сдирают все таблички и баннеры
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