Как выглядит фабрика Roshen в Липецке: появилось свежее видео

Кондитерская фабрика Roshen в российском Липецке действительно не работает. В этом убедились журналисты, проверив масштабное предприятие.

В частности, закрыты две производственные площадки Roshen, там находится только охрана и несколько уборщиков, говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, проскрольте страницу до конца).

"Третья площадка, которая должна была стать самой мощной кондитерской фабрикой в России, стоит пустой, недостроенной", - отмечается в сюжете.

Местные говорят, что украинским конфетами лакомились уже давно.

Также ведущая напомнила, что зрители передали каналу сладости из липецкого комбината, которые купили 20 марта. При этом сети супермаркетов, где покупали конфеты, отмечают, что продукцию Roshen уже давно не продают.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский журналист Роман Цимбалюк также подтвердил, что фабрика Roshen в российском Липецке не работает.