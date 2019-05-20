"Как можно быстрее": ЕС вмешался в газовый конфликт между Россией и Украиной

Переговоры по транзиту российского газа в Европу через территорию Украины в трехстороннем формате необходимо провести как можно быстрее, Европейская комиссия уже обсуждает место проведения следующего раунда.

Об этом заявил вице-президент ЕК Марош Шевчович в ходе брифинга 20 мая, передает "Интерфакс Украина". Такие поставки оказались под угрозой срыва уже с января 2020-го. Это может привести к экономическим потерям для Украины и энергетической угрозе в Европейском Союзе.

Цены на газ в Украине pixabay.com

Так, Россия имеет техническую возможность с 2020 года отказаться от транзита газа через Украину. При этом "Газпром" сможет выполнять минимальные объемы поставок газа европейским потребителям в рамках существующих контрактов. "Дефицит в поставках газа (в Европу. – Ред.) в такой ситуации примерно 5 млрд кубов. Если мы посмотрим на темпы, которыми сейчас "Газпром" поставляет газ в Европу и создает запасы, то они рекордные. Я так думаю, что именно для покрытия этого дефицита дополнительные запасы и создаются", – заявляли в "Нафтогазе".

Напомним, глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев допустил прекращение российским "Газпромом" транзита газа через Украину. Он подчеркнул, что РФ на трехсторонних газовых переговорах об условиях транзита и импорта газа после 2019 года будет тянуть время до завершения президентских и парламентских выборов в Украине, и при отсутствии новых договоров может прекратить транзит в начале 2020 года.

​Как сообщал OBOZREVATEL, "Нафтогаз" уже приступил к реализации "плана Б", который предусматривает компенсацию убытков из-за строительства "Северного потока-2".

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