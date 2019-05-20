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/Рынки и компании

"Как можно быстрее": ЕС вмешался в газовый конфликт между Россией и Украиной

8.5тЧитать материал на украинском

Переговоры по транзиту российского газа в Европу через территорию Украины в трехстороннем формате необходимо провести как можно быстрее, Европейская комиссия уже обсуждает место проведения следующего раунда.

Об этом заявил вице-президент ЕК Марош Шевчович в ходе брифинга 20 мая, передает "Интерфакс Украина". Такие поставки оказались под угрозой срыва уже с января 2020-го. Это может привести к экономическим потерям для Украины и энергетической угрозе в Европейском Союзе.

Цены на газ в Украине

Цены на газ в Украине

pixabay.com

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Мы за транзит газа по территории Украины – посол Словакии

Так, Россия имеет техническую возможность с 2020 года отказаться от транзита газа через Украину. При этом "Газпром" сможет выполнять минимальные объемы поставок газа европейским потребителям в рамках существующих контрактов. "Дефицит в поставках газа (в Европу. – Ред.) в такой ситуации примерно 5 млрд кубов. Если мы посмотрим на темпы, которыми сейчас "Газпром" поставляет газ в Европу и создает запасы, то они рекордные. Я так думаю, что именно для покрытия этого дефицита дополнительные запасы и создаются", – заявляли в "Нафтогазе".

Напомним, глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев допустил прекращение российским "Газпромом" транзита газа через Украину. Он подчеркнул, что РФ на трехсторонних газовых переговорах об условиях транзита и импорта газа после 2019 года будет тянуть время до завершения президентских и парламентских выборов в Украине, и при отсутствии новых договоров может прекратить транзит в начале 2020 года.

​Как сообщал OBOZREVATEL, "Нафтогаз" уже приступил к реализации "плана Б", который предусматривает компенсацию убытков из-за строительства "Северного потока-2".

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Тема
Северный поток-2
Место
Украина
Теги
газтранзит газа
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Birxoff Oliver
Birxoff Oliver
ох и хитрая европа, этим уродам Россия платит 3 милд. дол. и эти нищеброды кое как дышат. а если отказ? то эти бабки будет давать европа. а они не хотят.РОССИЯ не давай ничего, ни газа, ни топлива. пусть эти суки знают. как убивать жителей ДОНБАССА.
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8
2
Пигин Макс
Пигин Макс
Birxoff Oliver, нормально всё. Время расплаты пришло!!!
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6
2
Пигин Макс
Пигин Макс
Какие контракты могут быть с ахрессором??? Остаточно, только Остаточно!!!
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10
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Мир Миру
Мир Миру
Якнайшвидше треба ГТС вивести з-під управління Нафтогаза, відокремивши функцію транзиту газу
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