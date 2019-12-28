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28 декабря • обновлено в 16:15
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Украина простила России $7,4 млрд газового долга: Кабмин принял решение

4.3т
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Кабинет министров Украины одобрил подписание мирового соглашения по газовому спору АМКУ с российским "Газпромом" на сумму $7,4 млрд.

Соответствующее распоряжение правительства от 27 декабря 2019 года №1372-р обнародовано на "Правительственном портале".

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"Одобрить проект мирового соглашения в деле по иску ПАО "Газпром" к государству Украина, которое рассматривается арбитражным трибуналом ad hoc в соответствии с Арбитражным регламентом комиссии ООН по правам международной торговли (ЮНСИТРАЛ), дело ПТС №2019-10", – указано в распоряжении.

Подписать мировое соглашение уполномочили министра юстиции Украины Дениса Малюську.

Штраф был выписан Антимонопольным комитетом Украины российскому "Газпрому" в 2016 году за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа. Изначально сумма была 86 млрд гривен, но за счет пени и процентов она удвоилась и со временем доросла до на $7,4 млрд. "Газпром" пытался оспорить штраф, но проиграл суды.

Теперь Украина отказалась от этих денег. Отказ от всех текущих и возможных будущих требований к "Газпрому" – условие для подписания нового контракта о транзите российского газа через Украину. В свою очередь "Газпром" заплатил "Нафтогазу" $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

России простили газовый долг

России простили газовый долг

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Российский "Газпром" после нескольких месяцев переговоров договорился заключить с украинским "Нафтогазом" новый контракт на транзит газа. Он будет действовать пять лет с возможностью продления еще на 10 лет.

  • Кроме того, была достигнута договоренность о том, что Россия заплатит 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, а Украина откажется от дальнейших исков против "Газпрома".

  • Речь идет об урегулировании штрафа Антимонопольного комитета Украины на $7,4 млрд

  • По словам исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, контракт с Россией о транзите газа через территорию Украины может быть подписан уже 27 декабря.

  • В то же время вицепремьер-министр России Дмитрий Козак назвал выплату $2,9 млрд Украина "каплей в море" по сравнению с отказом от дальнейших претензий.

  • Российская компания "Газпром" выплатила Украине $2,9 млрд решением Стокгольмского арбитражного суда.

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Автор
Андрей Довгань
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Колибаба Николай
Колибаба Николай
Зеленський і його команда ЗЕ придурки і зрадники, других слів для них немає і не буде!
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Федоров Федор
Федоров Федор
Зато Россия не простила Украине 3 миллиарда суверенного долга(4.5 на данный момент), который хунта отказалась платить.
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
опг зеленского и кабмин готовятся к Зоне!. попкорном запасся
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