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2 декабря • обновлено в 12:53
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/ Рынки и компании

Кабмин собирается уволить руководство "Нафтогаза"

3.4т
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Кабинет министров собирается поменять руководство "Нафтогаза" и "Укрэнерго", а также других стратегических компаний.

Об этом заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель, передает "Интерфакс - Украина". Также будут обновлены их наблюдательные советы. "Принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов на все стратегические компании", – сказал Оржель в понедельник, 2 декабря.

При этом Оржель отметил, что действующие руководители при желании смогут принять участие в новых конкурсах на эти должности.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Поставки газа в Украину
Персона
Алексей Оржель
Место
Украина
Теги
НАК "Нафтогаз" "Укрэнерго" транзит газа
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Комментарии
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фил филька
фил филька
транзиту себе хочется вот и убирают воров)
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1
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Дудко Олег
Дудко Олег
А как теперь маме в Америке? Голодать. Вы просто звери, у вас нет сердца.
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2
1
Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
А зачем? Нафтогаз хорошо подготовился к зиме, отыграл кучу бабла у россиян! Или это не нравиться "друзьям" из московии? Как они все стремяться разрушить! А что вы создали?
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2
1
Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
Кульшин Владимир, премии они себе отыграли. Они делали всё чтобы закупать газ у американцев, а он намного дороже, даже "словацкого". Так что амеры не дадут их снять.
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