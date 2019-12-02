Кабмин собирается уволить руководство "Нафтогаза"

Кабинет министров собирается поменять руководство "Нафтогаза" и "Укрэнерго", а также других стратегических компаний.

Об этом заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель, передает "Интерфакс - Украина". Также будут обновлены их наблюдательные советы. "Принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов на все стратегические компании", – сказал Оржель в понедельник, 2 декабря.

При этом Оржель отметил, что действующие руководители при желании смогут принять участие в новых конкурсах на эти должности.

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