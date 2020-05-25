Кабмин проиграл очередной суд по ПриватБанку: Суркисам должны вернуть миллиарды

Киевский апелляционный суд отказался удовлетворить ходатайство Минюста (представляет интересы Кабмина) о приостановлении действия постановления, которое обязывает ПриватБанк выплатить депозиты семье Суркисов.

Об этом сообщает Finbalance. Таким образом, суд подтвердил обязательство Приватбанка выполнять условия депозитных договоров (на общую сумму $250 млн или около 6,7 млрд грн) с компаниями братьев Суркисов (Camerin Investments LLP, Tamplemon Investments LLP, Berlins Commercial LLP, Lumil Investments LLP, Sofinam Investments LLP), не дожидаясь решения суда по существу дела (№757 / 7499/17-ц).

Приватбанк настаивал на том, что выполнение договоров невозможно, поскольку депозиты были конвертированы в капитал банка при национализации как средства, принадлежащие, по определению НБУ, лицам, связанным с экс-владельцами Приватбанка.

В чем суть иска?

Семья Суркисов (отец Рахмиль Суркис, дочь Игоря Суркиса Марина, дочь Григория Суркиса Светлана, а также бывшая жена Григория Суркиса Полина Ковалик) имели вклады в ПриватБанке в размере 1,048 млрд грн.

Во время национализации ПриватБанка Суркисов из-за того, что они являются партнерами бывшего собственника банка Игоря Коломойского по телеканалу "1+1", признали связанными с владельцами банка лицами и их вклады конвертировали в акции (процедура bail-in).

Средства с депозитных счетов Суркисов фактически списали: вместо этого они получили акции дополнительной эмиссии ПриватБанка, которую после принудительно продали за 1 грн государству (таким образом провели национализацию).

Еще в 2017-м Суркисы прошли судебные инстанции, доказали, что они не являются связанными лицами в ПриватБанке, и добились возвращения своих депозитов. Деньги уже выплатили. То есть государству не придется дополнительно платить, какое бы решение ни принял ВСУ.

Сейчас спор пребывает на стадии кассационного рассмотрения в Большой Палате Верховного Суда, который является судом кассационной инстанции.

Что происходит в суде?

Верховный суд Украины отложил рассмотрение дела по законности конвертации 1 млрд грн счетов семьи Суркисов во время национализации ПриватБанка из -за давления на судей .

Судьи отказались работать в условиях, когда еще до окончательного решения их обвиняют в предвзятости.

Напомним, решением НБУ в 2016 году Суркисы были признаны инсайдерами ПриватБанка. НБУ указывал, что Игорь Суркис и Коломойский – акционеры телеканала "1+1", что свидетельствует о связи Суркисов с ПриватБанком.

У Игоря Суркиса в ПриватБанке на счету был 151 млн грн, у Полины Ковалик (жены Григория Суркиса) – 514,1 млн грн, у Григория Суркиса – 163,1 млн грн, Марины Суркис (дочери Игоря Суркиса) – 174,5 млн грн, Рахмиля Суркиса (отца братьев Суркисов) – 44,8 млн грн.

Семья Суркисов добивается в украинских судах отмены решения о признании их связанными с банком лицами.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киевский апелляционный суд в среду, 15 апреля, оставил в силе постановление Печерского районного суда в отношении фактического взыскания с государственного ПриватБанка $259 млн в пользу офшорных компаний, связанных с семьей Суркисов.

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