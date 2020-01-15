Кабмин провел новые кадровые перестановки

Кабинет министров Украины принял ряд кадровых назначений на должности в государственных службах и ведомствах.

В частности, новые люди пришли в миграционную службу, налоговую, в госслужбу по вопросам безопасности на транспорте. Об этом с заседания КМУ сообщил нардеп Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Кого куда назначили:

Заместителем председателя Государственной службы по безопасности на транспорте стала Ставнийчук Екатерина Михайловна.

Заместителями председателя Национального агентства по вопросам государственной службы стали Шимко Наталья Николаевна и Дрощенко Елена Викторовна

Заместителем председателя Государственной миграционной службы стал Донской Сергей Николаевич.

Заместителем председателя Государственной фискальной службы стал Титарчук Михаил Иванович.

Генеральным директором Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения стал Микрюков Сергей Анатольевич.

Членами Национальной комиссии по стандартам государственного языка стали: Демская Орися Марьяновна Кравченко Людмила Александровна Мазур Наталья Васильевна Мазурик Данута Владимировна Чернобров Юлия Анатольевна.

Также Кабмин освободил от должности заместителя председателя Государственного агентства по вопросам электронного управления Украины Бакала Валерия Алексеевича.

Новые назначения

Назначение чиновников

Как сообщал OBOZREVATEL, министр экономического развития и торговли Украины Тимофей Милованов недавно снова пожаловался на зарплаты в Кабмине, сетуя, что заместители министров увольняются из-за низких окладов. По его словам, таксисты зарабатывают больше, чем чиновники.

Милованов пожаловался также на свою заработную плату, заявив, что должен получать от $5000 до $10000. Министр отметил, что зарплаты, которые сейчас существуют в Кабмине, "толкают на коррупцию".

Премьер-министр Алексей Гончарук поддержал инициативу повышения зарплат членам правительства.

В Кабинете министров Украины подняли минимальный оклад, который будут получать украинские топ-чиновники.

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