"Изменим соглашение с ЕС": Гончарук показал программу развития экономики

Кабинет министров утвердил макроэкономический прогноз на 2020-2023 годы и обязал все госимущество продавать через Prozorro. Также отменено 20 бюрократических препятствий для бизнеса.

О таких итогах работы рассказал премьер-министр Алексей Гончарук в Facebook. Он опубликовал предполагаемые цифры роста ВВП в случае развития экономики Украины по оптимистическому сценарию.

Так, согласно обновленному оптимистическому сценарию:

ВВП в 2020 году должно вырасти на 4,8%, в 2021 году – на 5,5%, в 2022 году – на 6,5%;

Курс гривни к доллару США при таком сценарии прогнозируется в 24,8 грн/$ на 2020 год, 23,9 грн в 2021-м и 24,2 грн в 2022 году.

"На такой результат будет влиять скорость проведения реформ, в частности – антикоррупционной, судебной, а также защита прав собственности", – отметил Гончарук.

Продажа госимущества и правки в соглашении с ЕС

Также на Кабмине решили, что теперь госимущество и имущество госпредприятий будет продаваться только через систему ProZorro.Продажи.

"Система доказала свою эффективность. Так что по предварительным расчетам балансовая стоимость активов группы "ликвидации и списания" составляет 5,7 млрд грн", – сказал Гончарук.

Третье, что сделал Кабмин – обратился к Верховной Раде с просьбой внести изменения в Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС об увеличении квоты для украинских экспортеров мяса птицы. По словам Гончарука, это постепенно увеличит в 2,5 раза годовую квоту на поставки из Украины в ЕС мяса птицы и переработанного мяса птицы.

Отменили 20 норм

Премьер добавил, что Кабмин провел первое дерегуляционное заседание, на котором убрали около 20 норм, мешавших развитию бизнеса.

Отменили коррупционное поле при выдаче специальных разрешений на пользование недрами. Теперь их будут выдавать на электронных аукционах.

"Это дополнительные 200 млн грн поступлений в госбюджет, плюс рост добычи газа на 1 млрд куб. м уже за 3 года", – спрогнозировал Гончарук.

Отменили контрольные марки (голограммы) на диски с фонограммами, видеограммами, базами данных.

Отменили дублирование регуляторных актов в сфере розничной торговли алкоголем. Предполагается, что это уничтожит коррупцию в сфере, а бизнес сэкономит около 1,5 млн грн/год.

Упростили порядок регистрации иностранных представительств в Украине.

"Кроме этого, мы ввели электронные аукционы на право специального пользования водными биоресурсами, что повысит инвестиционную привлекательность отрасли рыболовства, наполнит госбюджет за счет продажи права на вылов водных биоресурсов", – написал Гончарук.

Также правительство ввело риск-ориентированный подход к контролю за безопасностью дорог. Это должно уменьшить случаи гибели и травмирования водителей и пассажиров в ДТП с участием пассажирских автоперевозчиков, фур и цистерн.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Всемирный банк повысил прогноз экономического роста в Украине на 2020 год с примерно 3 до 3,7%.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что задача правительства – увеличить темпы роста ВВП до 5% в следующем году и до 7% – с 2021 года.

Его раскритиковал экономист Александр Пасхавер. Он считает, что Украина не сможет ежегодно увеличивать ВВП до 7%, несмотря на обещание премьер-министра Алексея Гончарука. По его словам, экономический рост в Украине сохранится в пределах 3-4%.

По прогнозу Всемирного банка, в 2020 году ВВП Украины вырастет на 3,4%. А в 2021 году рост украинской экономики может ускориться – до 3,8% в год.

Международный валютный фонд улучшил прогноз по росту ВВП Украины в 2019-2022 годах.

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