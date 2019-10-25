На Львовщине сорван отопительный сезон: полетели первые головы

Во Львовской области из-за срыва отопительного сезона в отставку подал мер 30-тысячного города Новый Роздол Андрей Мелешко и его заместители.

Об этом в Facebook сообщил депутат Львовского областного совета Владимир Гирняк. "Из-за критической ситуации на Новороздольской ТЭЦ сегодня мэр Нового Роздола и его заместитель подали во отставку. Город, который и так на грани теплового коллапса, остался без руля. Лично только общался со господином Мелешко, который подтвердил эту информацию. Ситуация требует немедленной реакции. Мы должны правовым методом обеспечить выделение средств и запустить тепло. Нельзя допустить доведения атмосферы в городе до критической деления", – написал Гирняк.

18 октября в Верховной Раде ситуацию в Новом Роздоле признали чрезвычайной.

Мэр Нового Роздола Андрей Мелешко facebook.com

Депутат Новороздольского горсовета Анатолий Шалаев уточнил, что вместе с мэром уволился его первый зам и заместитель по коммунальным вопросам. "Мэр Нового Роздола Андрей Мелешко и первый заместитель мэра подали заявления об отставке. Перед тем сложил полномочия заместитель по коммунальным вопросам. 30-тысячный город остался без руководства. Исполком – парализован. Доигрались. Вопрос с теплоснабжением города не решен", – написал Шалаев.

Сам Мелешко уход подтвердил, но причину назвал другую. "Да, это правда. Причиной такого решения является состояние здоровья", – сказал Мелешко в комментарии ZAXID.NET.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львовской области в городах Новый Роздол и Новояворивск под угрозой срыва оказался отопительный сезон. Из-за этого в ОГА готовятся объявить чрезвычайную ситуацию.

В Украине во вторник, 15 октября, начали подключение систем отопления объектов социальной сферы и жилого фонда.

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