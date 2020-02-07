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8 февраля • обновлено в 07:30
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Из-за теплой зимы: Оржель объяснил, почему шахтерам не платят зарплату

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В Минэнерго Украины заявили, что долги по зарплатам у шахтеров растут, так как из-за теплой зимы на складах не расходуются запасы угля.

Об этом сказал министр энергетики Алексей Оржель во время визита на шахту "Межиричанская" в городе Червоноград (Львовская обл.) в четверг, 6 февраля. Ее сотрудники пожаловались на большие долги по зарплате (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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"У нас главный потребитель угля – электроэнергетика. И каждый день угля у нас меньше потребляется на 7-10%. Мы выходим из отопительного периода с 3 млн тонн угля на складах. Он не сжигается в период, когда идет максимальная нагрузка на систему", – сказал Оржель.

Из-за этого шахты не получают доходов и накапливают долги по зарплате.

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Долги шахтерам

Долги шахтерам

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 декабря Кабмин направил 322,6 млн гривен для выплаты зарплаты шахтерам.

Во вторник, 21 января, в здании Львовской ОГА лидеры профсоюзов ГП "Львовуголь" устроили протест с требованием выплатить работникам предприятия задолженность по зарплате, которую те не получают с ноября 2019 года.

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Зарплаты в Украине долг по зарплате
Персона
Алексей Оржель
Место
Украина
Теги
Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины шахтеры долги
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