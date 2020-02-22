Из-за вспышки птичьего гриппа в Винницкой области 7 стран мира приостановили импорт мяса птицы из Украины.

Об этом сообщили Госпродпотребслужбе, передают "Українські новини". Пресс-служба ведомства отметила, что по состоянию на 20 февраля был запрещен экспорт мяса птицы из Украины в Японию (произведенное после 27 декабря 2019 года), в Корею, в Азербайджан (и в целом продукции птицеводства).

Также ввоз запрещен в Армению (живой птицы всех видов и в целом продукции птицеводства), в Ирак, Филиппины (птица дикая и домашняя, мясо и мясопродукты из птицы, яйца и семенная жидкость), в Молдову (птица дикая и домашняя, мясо и мясопродукты из птицы, яйца и семенная жидкость, яйцеклетки и эмбрионы птицы).

Кроме того, в соответствии с требованиями двухсторонних согласованных сертификатов с 20 февраля временно приостановлена сертификация украинской продукции птицеводства в Марокко, Тунис и Сингапур.

Куриный грипп

Также был запрещен экспорт мяса птицы из Винницкой области в Гонконг, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Кувейт.

В Госпортебслужбе напомнили, что, начиная с 20 января временно была приостановлена сертификация в страны Европеского Союза таких видов продукции: свежее мясо птицы, продукты из мяса птицы, полуфабрикаты из мяса птицы, которые не подлежат обработке, непереработанные побочные продукты, которые состоят или содержат материал от птицы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в связи со вспышкой птичьего гриппа украинцам посоветовали временно отказаться от покупки курятины и яиц в местах стихийной торговли.

В Украине в первый раз с 2017 года зафиксировали вспышку птичьего гриппа. Заражение случилось на предприятии "Хутор" в Немировском районе Винницкой области.

Посол Украины в Европейском Союзе Николай Точицкий заявил, что в ЕС пересмотрели решение о приостановке ввоза мяса украинской птицы. В частности, Еврокомиссия лишь частично сняла запрет на экспорт курятины.

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